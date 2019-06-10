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Увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны призывает Минобороны России
По инф. Телеинформа   
10 Июня 2019 г.
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Минобороны России проводит масштабный проект «Дорога памяти». По всей стране фотографии ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, военных корреспондентов вносятся в мультимедийную галерею.

Иркутянам предлагают поучаствовать в проекте Минобороны «Дорога памяти»

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, акция призвана увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Снимки станут частью одноименной экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил РФ.

Кроме собранных на портале материалов и фотографий, в нее также войдут уникальные экспонаты из запасников этого музея, которые будут продемонстрированы широкой общественности впервые. Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к 75-летию Великой Победы.

Принять участие в специальном проекте может каждый. Для того чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо загрузить информационные материалы о них на сайт doroga.mil.ru.

Потребуется внести в форму минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и смерти, дату призыва, сведения о награждении и фотографию участника Великой Отечественной войны. Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив. После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

КООРДИНАТЫ:

  • При отсутствии доступа к интернету в военных комиссариатах Иркутска также организован сбор фотографий и информации. Обращаться можно по адресам: ул. Миронова, 58; ул. Пискунова, 147.

По инф. Телеинформа

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