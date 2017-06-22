Успешный регион

Иркутская область вошла в четвёрку наиболее успешных регионов страны – такие данные приводит институт «Центр развития» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В опубликованном выпуске «Комментарии о государстве и бизнесе» на ежемесячной основе рассчитываются региональные индексы экономической активности. В представленном документе экспертами была проанализирована экономическая активность российских регионов с февраля по март текущего года: так, если в регионе наблюдался рост в пяти секторах экономики, то индекс региональной экономической активности равняется 100%, если в каком-то одном – 20%, если ни в одном из пяти – нулю.

Согласно данным исследования, Иркутская область попала в список наиболее успешных регионов, где экономическая активность быстро развивалась с февраля. По итогам апреля 2017 года в Приангарье, где выросли показатели по всем пяти секторам экономики – промышленность, строительство, розничная и оптовая торговля, платные услуги – индекс региональной экономической активности равен 100%. Таким же успешным ростом могут похвастаться только Воронежская, Тюменская, Кемеровская области.

– Данный индекс основывается на прозрачных расчётах, в отличие от многих других, он охватывает несколько секторов экономики, то есть позволяет комплексно судить об экономическом развитии, – отметил министр экономического развития Приангарья Евгений Орачевский.

По информации института «Центр развития» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», с момента опубликования первых региональных индексов в июле 2016 года по итогам мая текущего года среднее значение индекса для Иркутской области составило 69,1%. Это значительно выше среднего индекса как по регионам Сибирского федерального округа – 44,4%, так и по Российской Федерации в целом – 44,7%.

Число регионов, в которых экономическая активность выросла в среднем за три последних месяца (февраль-апрель 2017 г.), составило 38. Наиболее успешными (средний за три месяца индекс РЭА выше 60%) оказались 14 регионов: Воронежская область, Липецкая область, Московская область, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Удмуртская Республика, Тюменская область, Республика Тыва, Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, Приморский край, - сообщается в докладе.