Ушёл человек-легенда

15 января 2017 года на 102-м году жизни скончался почётный гражданин Иркутской области Александр Александрович Ежевский.

А. А. Ежевский – кавалер четырёх орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» и многими медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР одиннадцати созывов. Признан заслуженным машиностроителем РФ, почётным академиком Россельхозакадемии (РАСХН), почётным гражданином города Русе (Болгария). Александр Александрович также – почётный профессор Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), до последнего времени являлся генеральным советником научно-технического центра «Сельхозмаш» (ГОСНИТИ). Имя А. А. Ежевского в 2014 году присвоено Иркутскому государственному аграрному университету.

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка от имени всего депутатского корпуса выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Ежевского, его последователям, коллегам и ученикам: «В эти скорбные для всех нас дни примите слова поддержки и искреннего участия. Имя Александра Александровича Ежевского навечно вписано в российскую историю, а светлая память об этом великом Человеке навсегда сохранится в наших сердцах».

Биография Александра Александровича Ежевского уникальна, он всегда был человеком из будущего и всю жизнь опережал время своими идеями и делами. Он родился 3 ноября 1915 года в Тулуне. Пятнадцатилетним подростком начал трудовой путь на машиностроительном заводе им. Куйбышева в Иркутске. После начала Великой Отечественной войны молодой инженер Ежевский рвался на фронт – отказали и как высококлассному специалисту выдали бронь – «ковать победу» в тылу.

В послевоенные годы под руководством А. Ежевского в Иркутске налажено массовое автомобильное производство, положено начало первому в Иркутской области проекту по сборке автомобилей «Студебекер», «Форд», «Шевроле», «Додж», а с 1951 года – грузовиков ГАЗ-51. В начале 1950-х годов отлично зарекомендовавшего себя А. Ежевского назначили директором Алтайского тракторного завода. Проработав чуть больше двух лет на Алтае, он получил новое назначение – директором крупнейшего в стране предприятия сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш».

Результатом активной и плодотворной деятельности А. Ежевского в качестве директора крупных машиностроительных предприятий страны стала организация производства дизельного трактора ДТ-54, за разработку которого группе конструкторов была присуждена государственная премия СССР, самоходных косилок, кукурузоуборочных комбайнов, почвообрабатывающих машин, овощеперерабатывающих агрегатов и другой сельхозтехники, сыгравшей ключевую роль в освоении целинных и залежных земель.

Плодотворная деятельность А. Ежевского в качестве директора крупных машиностроительных предприятий не осталась незамеченной, и в 1954 году ему предложили пост заместителя министра автомобильного, тракторного и сельхозмашиностроения СССР. В 1980 году А. Ежевский назначается министром тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

За время его работы в этих должностях в стране реконструировано большое количество промышленных предприятий, налажено производство сотен новых машин, решены многие социальные вопросы. Новый импульс в эти годы своего развития получили крупнейшие машиностроительные предприятия страны, в том числе «Ростсельмаш», Чебоксарский, Липецкий, Минский, Владимирский, Кишинёвский тракторные заводы.

Статус А. Александровича всегда был высок: он являлся членом Совета министров СССР, четыре раза избирался членом ЦК КПСС, пять раз депутатом Верховного Совета.

Рабочий стаж А. А. Ежевского – более 85 лет, последние годы занимался вопросами корректировки региональной программы по развитию сельского хозяйства в профильном министерстве Иркутской области, занимался общественной деятельностью. Являлся членом президентского совета региональной общественной организации «Иркутское землячество».