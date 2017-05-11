Урожайный регион

В Минсельхозе России состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачёва с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Александр Ткачёв отметил положительные темпы роста сельхозпроизводства в Иркутской области. По итогам 2016 года в регионе собрано 771,9 тыс. тонн зерна (+9,9%), 607,1 тыс. тонн картофеля (+9,8%) и 154,8 тыс. тонн овощей (+4%).

В ходе встречи стороны обсудили ход посевной, вопросы поддержки потребительских кооперативов, льготное кредитование и предоставление субсидий для ряда направлений агропромышленного комплекса в регионе.

– На льготное кредитование сельхозпроизводителей Иркутской области предусмотрено 115 млн рублей, это на 51% больше первоначального плана. Всего в этом году на поддержку сельского хозяйства в Иркутскую область направлено 1,1 млрд рублей, – сообщил Александр Ткачёв.

Министр также выразил уверенность в том, что средства господдержки будут своевременно доведены до непосредственных получателей. По состоянию на 4 мая до сельхозпроизводителей доведено 424 млн рублей (42% от средств федерального бюджета).

Сергей Левченко рассказал главе Минсельхоза о ходе посевной кампании. В регионе для проведения весенних полевых работ подготовлено 430 тыс. га пашни. На цели посевной сельхозтоваропроизводителям направлено более 1 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, что на 44% больше, чем годом ранее.

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