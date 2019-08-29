Совет ветеранов Свердловского округа проводит мероприятие «Урожай, наш урожай» 3 сентября с 11 часов утра.

В рамках Года театра ветераны округа организуют театрализованное представление.

Адрес проведения: ул. Гоголя, 2 (во дворе дома, в котором расположен Совет ветеранов Свердловского округа).

Приглашаются все желающие посмотреть представление и приобрести овощи по договорным ценам.

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