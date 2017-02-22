Уникально, комфортно

В Иркутской области началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает проведение масштабных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных, др.), а также обустройство парков малых городов. Об этом на заседании правительства региона заявил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора – председателя правительства области Руслан Болотов.

Руслан Болотов привлёк особое внимание присутствующих на заседании депутатов Законодательного собрания и его председателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно уникальный проект», и призвал парламентариев также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредственные полномочия муниципалитетов государство выделяет очень серьёзные средства, возникла в российской истории впервые. Весь проект нуждается в очень серьёзном публичном обсуждении и сопровождении. Основная идеология в том, чтобы, реализуя проект, жители области полностью проявили свой творческий потенциал и сами определили места приложения сил, – сообщил Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципальных программ по благоустройству предусмотрены субсидии из федерального бюджета для Иркутской области в размере 452,35 млн рублей. На софинансирование проектов из областного бюджета будет выделено не менее 222,8 млн рублей.

Как пояснили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, которое во взаимодействии с министерством строительства, дорожного хозяйства области и другими исполнительными органами госвласти назначено куратором проекта в Приангарье, не менее двух третей указанных средств должны быть направлены на благоустройство дворов, ещё треть – на благоустройство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюджета будет предоставлена области на обустройство парков малых городов. На эти цели Иркутская область получит 16,73 млн рублей, софинансирование за счёт областного бюджета составит 8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской области и Минстроем России на предоставление федеральных субсидий уже подписаны. Вопросы реализации проекта будет курировать заместитель председателя правительства области Руслан Болотов.

Для контроля над ходом реализации приоритетного проекта до 1 марта 2017 года будет создана межведомственная комиссия с участием заинтересованных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, политических партий и объединений, общественных организаций, объединений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разработать и представить для общественного обсуждения проекты муниципальных программ благоустройства, утвердить правила подачи и оценки предложений заинтересованных лиц (ТОС, собственников зданий) о включении дворовой территории в муниципальные программы благоустройства. К 25 мая муниципальные программы по благоустройству должны быть утверждены с учётом общественного обсуждения и предложений заинтересованных лиц, а к 1 июля подготовлены дизайн-проекты благоустройства каждой территории.

Реализация региональной и муниципальных программ благоустройства на 2017 год должна быть завершена до конца текущего года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.