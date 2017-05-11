«Юнармия»: новое пополнение

50 иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии» в ходе торжественного построения на территории городского патриотического центра. В построении приняли участие около 300 ребят из молодёжных патриотических клубов Иркутска.

Патриотический центр «Юнармии» создан на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, одна из его задач – объединение молодёжных патриотических движений Иркутска. С приветственным словом выступили мэр города Иркутска Дмитрий Бердников, а также командующий иркутской «Юнармии», генерал-майор авиации Виктор Помыткин и генерал-майор авиации Александр Барсуков.

– Впервые молодёжные патриотические клубы города собраны под эгидой центра. Это наше общее достижение, которое мы обязаны развивать и поддерживать, – отметил Дмитрий Бердников.

Также в рамках мероприятия состоялось строевое дефиле поста № 1, показательные выступления борцов панкратиона, участников военно-учебного центра «Святослав» и роты почётного караула города Иркутска. Для всех зрителей и участников мероприятия был разбит полевой лагерь, организована работа полевой кухни, прошла выставка оружия.