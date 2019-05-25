Умные, героические, почётные

Правительственные новости на этой неделе пестрят позитивными заголовками. Самые приятные из них – награждение героев, спасших людей (среди них есть даже пятиклассник, который не дал утонуть другу), подведение итогов конкурса почётных семей, награждение молодых учёных. Также приятная новость для педагогов дополнительного образования и младших медицинских работников: для них правительство утвердило единовременную выплату к профессиональным праздникам.

Почётные семьи – наша гордость

Итоги конкурса «Почётная семья Иркутской области» подведены. Победителей поздравил губернатор Сергей Левченко.

Конкурс проводится по трем номинациям. В заключительном этапе участие в нём приняли 56 семей, в номинации «Молодая семья» – 20 семей, в номинации «Многодетная семья» – 24 семьи, в номинации «Приёмная семья» – 12 семей. Награждение состоялось в рамках открытия традиционной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства».

– Сегодня, в Международный день семьи, мы вручаем премии победителям и участникам ежегодного областного конкурса «Почётная семья Иркутской области». Хочу выразить слова благодарности всем родителям, дети которых достигли особых успехов в учёбе, творчестве, спорте и активно участвуют в общественной жизни. Особая признательность многодетным семьям, а также людям с «большим сердцем», взявшим на себя заботу не только о своих, но и о приёмных детях. Здоровья вам, счастья, мира и благополучия! – сказал Сергей Левченко.

Алексей и Таисия Васильковы (г. Иркутск) празднуют победу в номинации «Многодетная семья». Они воспитывают шестерых детей. Являются победителями районного и городского конкурсов «Почётная семья – 2015» в номинации «Многодетная семья». Васильковы ведут активный образ жизни. Занимаются спортом и туризмом, ходят в походы. Младший ребёнок в семье родился в прошлом году. За свою маленькую жизнь он уже выступал на сцене театра Охлопкова со своей мамой, а в День города Иркутска участвовал в праздничном шествии.

В номинации «Приёмная семья» первое место у семьи Олега и Натальи Ворожцовых (с. Рысево Черемховский район). Они вырастили шестерых детей, а затем стали воспитывать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В их семье сейчас девять приёмных детей. Чтобы всем хватило места, рядом со старым домом построили двухэтажный дом, а рядом – большую игровую площадку.

В номинации «Молодая семья» победила семья Юрия и Анны Бужинаевых (пос. Сахюрта Ольхонский район). Юрий работает в сфере строительства, он построил дом для своей семьи, в которой четверо детей. Вместе они занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Дети участвовали и побеждали в Открытом Байкальском Всероссийском марафоне на коньках, являются волонтёрами.

В дополнение к почётным званиям семьи получили денежные призы. Конкурс «Почётная семья Иркутской области» проводится с 1998 года, за это время он стал очень престижным, благодаря ему повышаются общественный статус семей, социальная значимость ответственного материнства и отцовства. За эти годы было награждено 322 семьи.

Ещё дети, но уже герои

Губернатор вручил знак «Горячее сердце» ребятам, показавшим примеры мужества и неравнодушия. По итогам 2018 года трое жителей Приангарья удостоены этой награды. Все они спасли людей, которые тонули на водоёмах.

21-летний Василий Бутаков, сотрудник охранного агентства из села Казачинское Казачинско-Ленского района, спас из реки Окукихты пятилетнюю девочку. 17-летний Александр Дубровин, девятиклассник из Иркутска, помог выплыть мужчине, машина которого ушла под воду. 12-летний Денис Замарашкин, пятиклассник из Иркутска, не дал погибнуть другу, который провалился под лёд.

– Вы протянули руку людям, жизнь которых висела на волоске. Не спасовали в трудной ситуации. С уверенностью могу сказать, что вы – настоящие герои нашего времени! Вот на кого нужно равняться не только нашей молодёжи, но и нам, взрослым. Глядя на вас, понимаю, что на смену идёт поколение смелых и неравнодушных людей, – отметил глава региона.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится шестой раз. По итогам 2018 года в организационный комитет поступило 868 представлений на награждение. Принято решение о награждении в 2019 году 145 лауреатов: пяти общественных организаций и объединений и 140 человек (четверым награда присуждена посмертно) со всей страны.

Награду Василию Бутакову, который не смог приехать на церемонию в Иркутск, вручат в администрации Казачинско-Ленского района. Всем лауреатам в возрасте до 18 лет Министерство просвещения Российской Федерации предоставило возможность принять участие в профильной смене во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в августе 2019 года.

Умники Иркутской области

В рамках Байкал Бизнес Форума Сергей Левченко вручил дипломы молодым учёным – победителям программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Победили 12 инновационных проектов, победители получат от фонда по 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

Среди награждённых победителей – студенты ИГУ, ИрГУПС, ИГМУ, ИрНИТУ, которые представили проекты для применения в производстве инновационной продукции в металлургии, химической промышленности и медицине. Например, победитель программы «УМНИК» инженер-электроник ИрНИТУ Дмитрий Токмачев изобрёл подводную беспроводную систему навигации и обмена сообщениями при проведении водолазных работ. Эффективный способ гидроакустической телефонной связи уже получил патент. Технический результат заключается в повышении надёжности и качества связи по гидроакустическому каналу на расстоянии до 200 метров. Данное изобретение является ярким примером того, что запатентованная уникальная идея стимулирует творчество молодёжи в интеллектуальной сфере.

Магистрант, инженер научно-исследовательской части ИрНИТУ Александр Колосов разрабатывает ресурсосберегающую технологию получения полых углеродных наносфер с мезопористой структурой для применения в производстве инновационной продукции в металлургии, химической промышленности и медицине. Недорогая и эффективная технология создания новейших функциональных наноматериалов предусматривает использование техногенных отходов производства.

– Создание возможностей для выявления талантливой молодёжи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций является важным условием для развития наукоёмкого бизнеса, – считает глава региона.

Сергей Левченко также отметил важность создания сети центров молодёжного инновационного творчества в регионе. Сейчас в Иркутске, Ангарске, Тулуне, Усолье-Сибирском и Черемхово действуют шесть ЦМИТов. Еще три ЦМИТа планируется открыть в этом году.

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Питание для школьников

С 1 января 2020 года обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья за счёт средств областного бюджета будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Нововведение коснётся более 14 тысяч детей. Кроме того, по поручению главы региона школьники с 1 по 4 класс будут получать ежедневно по стакану молока. Как отметили в министерстве образования Иркутской области, в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в настоящий момент обучающиеся с ОВЗ областных специальных коррекционных школ обеспечиваются бесплатными обедами и завтраками. В муниципальных школах детей планируют начать кормить с 1 января 2020 года. Сейчас готовятся все необходимые документы.

Для обеспечения двухразового питания ребят с ОВЗ в муниципальных школах на 2020 в областном бюджете будет запланировано свыше 152 млн рублей, а на обеспечение ребят начальной школы ежедневным стаканом молока – более 226 млн рублей.

В настоящий момент в муниципальных школах обучаются 14,5 тысяч ребят с ограниченными возможностями здоровья. В текущем учебном году в муниципальных и государственных образовательных организациях обучается свыше 139 тысяч учащихся 1–4 классов.

Поддержка – медсёстрам и педагогам

Расширен перечень категорий работников, которым установлена единовременная выплата к профессиональным праздникам.

Для повышения престижности и привлекательности работы в учреждениях социальной сферы и в знак благодарности за верность профессии по инициативе Сергея Левченко единовременную выплату с этого года получат также средний медицинский персонал, отдельные категории работников социальной защиты, педагоги дополнительного и профессионального образования, работники учреждений культуры, физической культуры и спорта.

Напомним, в ноябре 2018 года главой региона был подписан указ об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области, в соответствии с которым губернаторские выплаты в 2019 году получат работники сферы образования и здравоохранения.

Губернаторские выплаты, размер которых в этом году составит 10 тысяч рублей, в Приангарье получат около 88 тысяч работников. В своём послании о положении дел в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на текущий год Сергей Левченко отметил, что с 2020 года сумма выплат будет увеличена до 20 тысяч рублей.

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