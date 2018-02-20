Ульяновский «Авиастар-СП» стал участником проекта по сборке МС-21

Рабочая поездка депутата Государственной думы РФ, председателя ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Сергея Тена в Ульяновскую область началась с посещения АО «Авиастар-СП».
Предприятие ведет активную работу по подготовке к изготовлению компонентов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 – это панели фюзеляжа и его хвостовые отсеки, двери и люки, металлические детали крыла и оперения, – выполняет сборку хвостового оперения.
– Сегодня мы ознакомились с процессом работы по изготовлению фюзеляжа для нашего МС-21 – проекта, который совместно с ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут», при поддержке правительства России, реализуется у нас в Иркутске, – сказал Сергей Тен.
Как сообщает пресс-служба депутата, на сегодняшний день «Авиастар» изготовил пять комплектов фюзеляжа для МС-21. Самолет будет снабжен системой внешних оптических и инфракрасных датчиков, которые послужат «зрением» машины. При помощи этой системы лайнер сможет уверенно передвигаться в процессе заруливания в темноте или тумане. Новый самолет обладает огромным проектным ресурсом – 100 тысяч летных часов. Поэтому на панелях фюзеляжа применены многослойные обшивки, состоящие из внешней обшивки и внутреннего дублера. На предприятии идет также изготовление экспериментальных изделий, предназначенных для различного рода испытаний в рамках программы МС-21.
– Отдельно мы познакомились с программой внедрения цифровых технологий на «Авиастаре», которые применяются практически на всех этапах производства самолетов, начиная с проектирования. К примеру, от применения технологий электронного моделирования сокращается весь общий цикл изготовления изделия. Экономия времени – около 30 процентов. «Авиастар-СП» вошел в федеральную целевую программу по поддержке оборонного комплекса, в рамках которой государство вкладывает деньги в техническое перевооружение предприятий, – отметил Сергей Тен.
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