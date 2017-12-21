Улицу Урицкого благоустроят

Благоустройство улицы Урицкого в Иркутске проведут в два этапа. Начать работы планируется в следующем году в рамках частно-муниципального партнёрства. Об этом на заседании рабочей группы с участием представителей ресурсно-снабжающих организаций сообщила заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова.

В первую очередь предполагается произвести замену инженерных сетей на этом участке, поскольку их ремонт не проводился давно. Полностью реализовать проект планируется до 2020 года.

По словам Елены Фёдоровой, до 20 декабря было сформировано техническое задание на разработку проекта благоустройства улицы. Главным требованием стало сохранение её исторического облика и создание комфортного общественного пространства.

Представители ресурсоснабжающих организаций города подтвердили свою готовность участвовать в реализации проекта. Уже на следующей неделе будет выполнен анализ всех имеющихся сетей, после чего проведут оценку их состояния.

К работе над проектом благоустройства будут привлечены представители Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также общественности. На Форуме городских сообществ, который прошёл в Иркутске, состоялось обсуждение вопроса благоустройства улицы Урицкого с архитекторами, дизайнерами и представителями общественности.

– Основная задача – из транзитной улицы сделать территорию, где имеются места для отдыха взрослых и детей, провести здесь дополнительное озеленение, освещение. При этом важно сохранить историческую значимость улицы, привести в порядок фасады зданий. Проект трудоёмкий и затратный. Важно тщательно всё подготовить, – подчеркнула глава комитета.

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