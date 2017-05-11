Указом губернатора

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Губернатор Сергей Левченко подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров на территории региона. Документ разработан в связи с происшествиями на территории Киренского, Аларского, Зиминского, Заларинского районов, Саянска и Черемхово, с учётом наиболее крупного ущерба, причинённого в результате пожара в посёлке Бубновка Киренского района, для оказания помощи населению, выполнения первоочередных аварийно-восстановительных работ и нормализации обстановки в пострадавших населённых пунктах.
Глава региона поставил задачу для органов государственной власти Иркутской области и органов самоуправления муниципалитетов ликвидировать в кратчайшие сроки последствия крупномасштабных пожаров, произошедших в апреле 2017 года, с заселением погорельцев в новые жилые помещения не позднее 30 сентября 2017 года.
Правительству области в соответствии с документом необходимо принять распоряжение о выделении средств и обеспечить перевод единовременных денежных выплат из резервного фонда правительства Иркутской области на счета пострадавших граждан. До 6 мая была организована работа по приёму заявлений и документов от пострадавших граждан для предоставления им денежных выплат, мер социальной поддержки и социальной помощи.
Не позднее 1 июня должны быть решены вопросы оказания помощи пострадавшим с использованием всех возможных механизмов, предусмотренных законодательством. Кроме того, министерство имущественных отношений должно внести в Законодательное собрание проект регионального закона о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность погорельцев. Министерству социальной защиты, опеки и попечительства поручено организовать и обеспечить в 2017 году отдых и оздоровление детей из семей пострадавших.
В соответствии с указом во взаимодействии с органами местного самоуправления Киренского района до 15 мая поручено проработать вопрос завершения строительства двух многоквартирных домов для предоставления жилых помещений пострадавшим гражданам посёлка Бубновка в других населённых пунктах Киренского района. Новое жильё для погорельцев должно быть оборудовано минимальным набором бытовой техники.
Ремонт жилых помещений в многоквартирном доме, пострадавшем в результате пожара в Саянске, должен быть организован до 15 июля. До 1 июня должен быть проработан механизм предоставления древесины и материалов для строительства нового жилья для погорельцев. Также до этого срока должен быть решён вопрос предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на пострадавшей территории. Органы местного самоуправления в свою очередь должны определить участки для строительства жилья и социальных объектов.
Также в указе предложено Законодательному собранию региона обеспечить рассмотрение в первоочередном порядке законодательных инициатив, направленных на ликвидацию последствий крупномасштабных пожаров и обеспечить при необходимости созыв внеочередных заседаний регионального парламента.
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