УФАС предупреждает: не вся реклама полезна для вашего здоровья!

Издание «Мои года» продолжает публикацию бесед с руководителем Иркутского управления Федеральной антимонопольной службы Александром Владимировичем Кулишом. Темой сегодняшнего разговора стала недобросовестная медицинская реклама.

Для людей пожилого возраста тема здоровья – одна из самых важных. И именно этим пользуются мошенники, которые, играя на доверчивости стариков, предлагают «чудодейственные» средства от всех болезней сразу.

– Александр Владимирович, приходилось ли специалистам УФАС сталкиваться с подобными вещами в сфере медицинской рекламы?

– Да, реклама медицинских услуг сейчас очень распространена, и нарушений здесь достаточно!

Примером, когда желаемое выдаётся за действительное, является реклама «Теплового стимулятора для ног F0701». В тексте рекламной листовки содержались такие фразы, как: «регулярное использование теплового стимулятора улучшит кровообращение в нижних конечностях, снимет застойные явления и приведёт к устранению ряда проблем: диабетическая стопа, подагра, бурсит, пяточные шпоры, ревматизм...». Эта информация не соответствует действительности и является лишь способом привлечения интереса к товару, так как этот прибор не зарегистрирован как медицинское изделие в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Поэтому нет никакого подтверждения его лечебных свойств.

Это прямое нарушение закона «О рекламе», который запрещает указывать на лечебные свойства объекта рекламирования (если он не является медицинским изделием или лекарством) и его положительное влияние на течение болезни.

По этой рекламе вынесено решение о признании её ненадлежащей, рекламодателю выдано предписание о прекращении нарушения закона «О рекламе».

– Ещё вопрос о медицинской рекламе в печатных изданиях: почтовые ящики иркутян забиты рекламными газетами и листовками, в которых предлагаются различные БАДы в виде капель, порошков, масел. Выглядят эти газеты очень солидно, предлагают читателям не только описания препаратов, но и хвалебные отзывы «успешно исцелившихся» и даже рекомендации врачей. В чём опасность подобной рекламы, законна ли она и какие меры принимает УФАС?

– УФАС знает об этой проблеме и борется с ней не первый год. К сожалению, воспрепятствовать появлению этой макулатуры в почтовых ящиках невозможно, а вот за содержанием рекламы УФАС ведёт пристальный контроль.

Большинство продукции, которая предлагается в газетах «Вестник здоровья», «Народный знахарь» и тому подобных сомнительных изданиях, не относится ни к лекарственным средствам, ни к какой-либо иной медицинской продукции. Эти товары не проходили клинических испытаний и не имеют необходимой документации. То есть лечебный эффект этих «чудо-средств» ничем не доказан, а значит, подобная реклама незаконна.

При этом список «излечиваемых» заболеваний неправдоподобно обширен и включает в себя заведомо неизлечимые болезни, а также болезни, требующие серьёзного и часто хирургического лечения.

Кстати, те самые случаи исцеления, которые описываются в газетах – тоже нарушение закона, так как одна из статей закона «О рекламе» гласит, что нельзя рекламировать товары и даже лекарственные средства, содержащие ссылку на конкретные факты излечения.

Опасность подобной рекламы заключается в том, что пожилые люди, имеющие целый букет болезней, не только воспринимают рекламируемые косметические средства, продукты, БАДы как лекарства, но и бросают лечение у врачей или вовсе не обращаются к специалистам. Это приводит к самым тяжёлым последствиям для здоровья.

Кроме того, старики часто ещё и теряют все свои накопления, так как стоимость подобных курсов «лечения» обычно весьма высока.

– Удаётся ли найти и наказать подобных продавцов и распространителей рекламы?

– В производстве Иркутского УФАС России в настоящее время находятся дела, возбуждённые по фактам распространения в газете «Вестник здоровья» рекламы следующих товаров: глазных капель «Окапин», «Эректровита», сиропа «Лигаста», бальзама «Таёжный доктор», ушных капель «Лородекс», эликсира «Диабетнорм», сиропа «Фитокальцин», сиропа «Кардиплюс».

Продавца наказывают немалыми штрафами, но пока находятся доверчивые люди, добровольно отдающие мошеннику свои деньги, у него всегда будут средства на уплату этих штрафов.

– А как быть, когда какое-то средство рекомендует знаменитый на всю страну врач или учёный? Вот, например, на многих интернет-сайтах можно увидеть лица известных людей, рекламирующих какие-то БАДы или методы лечения. Что это такое? Тоже ненадлежащая реклама?

– Да, это ещё один, весьма хитрый способ сыграть на чувствах людей. У многих очень велика вера в печатное слово, а также в авторитеты и звания. Пожилым людям даже не приходит в голову, что эти актёры, учёные или врачи вообще не имеют отношения к такой рекламе. Мошенники просто используют образы известных людей без их согласия, найдя их в интернете.

Вот яркий и скандальный пример: недавно УФАС России по Иркутской области была рассмотрена реклама, в которой якобы принимала участие главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» В. В. Дворниченко. Вся реклама БАД Intoxic представлена в виде интервью с Дворниченко.

При этом сама Виктория Владимировна утверждает, что подобных интервью не давала и никаких препаратов никому не советовала. А фотографии были использованы без её ведома и согласия.

Кроме того, в том же интервью Дворниченко представлена как «доцент, к. м. н., руководитель Научно-исследовательского института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского», «главврач Московской онкологической больницы № 29», что совершенно не соответствует действительности.

По этим делам Иркутским УФАС России было принято шесть решений, выдано два предписания, кроме того, управление Роскомнадзора заблокировало сайты, на которых распространялась реклама.

В заключение следует сказать, что ко всей рекламе, распространяемой через печатные и прочие СМИ, следует относиться с большой осторожностью!

Редакция «МГ»

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