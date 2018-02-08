Удобный автобус

Дополнительный автобус по маршруту № 36 планируется запустить в Иркутске-2 весной этого года. Об этом сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Булат Тугутов на встрече с депутатом думы Иркутска по избирательному округу № 7 Алексеем Савельевым, представителями МУП «Иркутскавтотранс» и жителями.

Встреча состоялась в приёмной депутата по инициативе жителей садоводства «6-я Пятилетка». Обсуждались вопросы работы маршрута общественного транспорта № 36 «Садоводство 6-я пятилетка» – «Авиазавод». Так, важным вопросом для жителей микрорайона Иркутск-2 и работников Иркутского авиационного завода является функционирование маршрута в утренние часы, когда необходимо добираться до работы, а детям – до школ.

В настоящее время утренний автобус от садоводства отходит в 7:10. Это удобно для школьников, но не подходит работникам авиазавода, которым нужно более раннее время. Жители садоводства выступили с инициативой о запуске дополнительного автобуса в 6:20. Булат Тугутов поддержал это предложение.

– Очень хорошо, что жители проявляют активность в таких вопросах. Не нужно ждать, пока что-то изменится само собой. Обращайтесь со своими предложениями, все инициативы мы будем рассматривать вместе с администрацией города и работать над тем, чтобы у жителей не было неудобств при пользовании общественным транспортом, – подчеркнул Алексей Савельев.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ