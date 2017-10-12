Удивительные сибирские звёзды

Талантливость сибиряков и их неутомимость поражает. Сколько различных творческих объединений – спортивных, рукодельных, поэтических! И основой их являются пенсионеры – задорные, неунывающие, талантливые. Вот недавно прошла «Битва хоров»: десятки хоровых коллективов из разных районов области приняли участие в этом соревновании.

Какое разнообразие костюмов, репертуаров, режиссуры! И сколько талантливых людей было открыто в этом творческом споре! С уверенностью можно сказать, что московские звёзды, уже порядком надоевшие и заплесневевшие в своём творчестве, в подмётки сибирякам не годились. Главное, что этим немолодым людям (а это в основном пенсионеры) песня доставляет огромную радость, и они этой радостью охотно делятся с другими, вдохновляя и молодых, и старых.

Довелось увидеть летом и спортивные соревнования ветеранов. С озорными надписями на футболках типа «Мы бабки-зажигалки» они легко преодолевали препятствия, бегали, прыгали, удивляя молодёжь, сидящую на трибунах. Чего стоил только гимн одной из команд:

Говорят, что молодость прошла,

Говорят, что старость наступает.

Только, как и прежде, на дела

Времени всё также не хватает.

Всюду мы стараемся успеть,

Внукам мы и детям помогаем.

Просто стало некогда стареть,

В ногу мы со временем шагаем!

И о каждом таком самодеятельном коллективе можно рассказывать бесконечно. Не первый год радуют своими выступлениями воспитанники студии фламенко Flegre (в переводе с испанского – «радость») под руководством Елены Мирошниковой. В каждом своём концерте они стараются преподнести сюрприз зрителям. К примеру, в одном из недавних концертов они соединили своё выступление с рассказом о Сервантесе, талантливо раскрашивая танцы испанскими эмоциями. В следующий раз они объединили танцевальные откровения со стихами Шекспира. И получилось очень удачно!

Бессменная руководительница коллектива Елена Мирошникова и сама, вдохновляя других, танцевала так, что зрителей дрожь пробивала. Когда-то она преподавала французский язык в институте. Но всегда в ней жила мечта о танце. И в один прекрасный момент она стала собирать вокруг себя любителей искромётного танца фламенко. Вначале было много трудностей. Негде было заниматься, и один из ценителей их искусства предоставил на время зал своего коттеджа. Сейчас коллектив снимает помещение в Ледовом дворце. И всё больше становится любителей испанского танца, всё активнее немолодые, да и молодые люди стремятся раскрыть свой талант в его ярких, зажигательных, многозначительных движениях...