Учиться, жить, лечиться

Социальные проекты от областного правительства.

На этой неделе правительство Иркутской области сообщило о трёх позитивных проектах, помогающих жителям нашего региона. Во-первых, это очень полезный проект по обучению мам, находящихся в декрете. Теперь они смогут бесплатно получить образование или повысить свою квалификацию, не выходя из декретного отпуска. Во-вторых, радует продвижение программы льготной ипотеки. Конечно, пока мы не можем похвастать тем, что в регионе полностью решён вопрос с доступным жильём для нуждающихся, но работа в этом направлении ведётся. И, в-третьих, правительство обратило внимание на родителей детей-инвалидов. Им назначены дополнительные выплаты.

Декрет – время учиться

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» разработан в Иркутской области. Документ выполнен согласно условиям реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.

В рамках регионального проекта министерство труда и занятости области с 2020 года будет организовывать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Министр рассказала, что за пятилетний период планируется обучить не менее 4107 женщин. Общий объём финансовых средств по проекту составляет 208,82 млн рублей, из которых 198,38 млн рублей – средства федерального бюджета, 10,44 млн рублей – средства областного бюджета.

В 2020 году в рамках проекта предусмотрено обучить 714 женщин. На реализацию этого мероприятия будут предоставлены средства из областного бюджета – 1,77 млн рублей, из федерального – 33,64 млн рублей.

По данным министерства, наиболее востребованные профессии подготовки, переподготовки и повышения квалификации у женщин Приангарья, находящихся в декрете, – это парикмахер, инспектор отдела кадров, специалист по ногтевому сервису, менеджер и другие. Также пользуются спросом программы повышения квалификации: «1С: Бухгалтерия», «1С: Управление торговлей» и «1С: Предприятие». Более 70% женщин в первые месяцы после обучения уже возобновляют трудовую деятельность.

Льготная ипотека

Двадцать два льготных ипотечных жилищных кредита на общую сумму более 42 млн рублей предоставлено жителям Иркутской области с февраля по май этого года. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. В настоящее время на рассмотрении находится ещё 15 заявок на общую сумму 29 млн рублей.

Напомним, правительством Иркутской области продолжается реализации мероприятия по предоставлению льготных ипотечных жилищных кредитов по стандартам акционерного общества «ДОМ.РФ» работникам государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения и государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории региона. Процентная ставка по льготным ипотечным жилищным кредитам составляет от 7,25%, её расчёт производится, исходя из размера первоначального взноса от стоимости жилого помещения.

Светлана Свиркина рассказала, что на реализацию механизма льготного ипотечного кредитования в 2019 году было предусмотрено 10 млн рублей из областного бюджета. Однако в связи с высокой заинтересованностью граждан в данном механизме по поручению губернатора Сергея Левченко в рамках уточнения закона Иркутской области предусмотрено увеличение финансирования на 18,5 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 125 семьям.

Задать вопросы и получить информацию о льготной региональной программе можно в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по телефону 707-267, контактное лицо Шевченко Галина Константиновна, а также в дополнительном офисе ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске по адресу: г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина, д. 24, и по телефону: 8 (3952) 500 355 доб. 122, доб. 168, доб. 115.

Помощь родителям детей с ОВЗ

Перечень заболеваний, дающих право на получение ежемесячной денежной выплаты родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, расширен указом губернатора Иркутской области. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

– В связи с большим количеством обращений родителей, воспитывающих детей-инвалидов, губернатором принято решение о расширении перечня заболеваний, дающих право на ежемесячную выплату. В него включены спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы. Специалисты органов социальной защиты населения уже проводят разъяснительную работу с гражданами, воспитывающими ребёнка-инвалида, имеющего данное заболевание, – отметил министр.

Выплата ежемесячная, она составляет 1200 рублей и носит заявительный характер. Для её оформления гражданам нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства (месту пребывания), либо в отделы МФЦ.

Владимир Родионов напомнил, что с 1 января этого года в Иркутской области установлена ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, в размере 1200 рублей. По состоянию на 6 мая принято 1456 заявлений на предоставление ежемесячной денежной выплаты.

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