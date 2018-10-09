Учителя поддержали экоурок «Мудрый Байкал»

В Иркутской области 95 учителей присоединились к экоуроку «Мудрый Байкал».

В ходе урока школьники 7–11 классов познакомятся с байкальскими легендами, уникальным природным миром озера, узнают, что нужно делать для предотвращения его загрязнения и создадут памятный плакат с интересными фактами о Байкале. Учеников также ждёт интерактивная ролевая игра, благодаря которой они узнают о традициях коренных народов Байкала и рациональном использовании природных ресурсов.

Одна из целей урока – привлечение школьников и их семей к практике раздельного сбора отходов, так как это вносит вклад в решение проблемы мусора, являющейся сегодня одной из серьёзных угроз чистоте озера.

В рамках проекта учителя и школьники могут принять участие в конкурсе «Школьный экодвор» и провести в своих школах праздники, в ходе которых организовать мобильные пункты приёма вторсырья. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора.

Школа-победитель конкурса в Иркутской области получит в качестве приза контейнеры для раздельного сбора отходов, а учитель-организатор праздника «Экодвор» – именной диплом.

Всего к проведению экоурока «Мудрый Байкал» в этом году уже присоединились почти две тысячи учителей из всех российских регионов. Проект организован системой Coca-Cola в России совместно с Фондом «ЭРА» и движением ЭКА.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ