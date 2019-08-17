Учителя должны не отчитываться, а учить

Депутаты попытаются освободить учителей от бумажной волокиты.

Заксобрание Иркутской области направит обращение в Государственную думу с предложением о снижении нагрузки на педагогов за счет уменьшения количества отчетных документов.

По мнению педагогов, одна из основных проблем школы – бесконечный, отвлекающий учителя от его прямых обязанностей поток отчетных бумажек. В итоге, по данным статистики, учителя тратят на отчетность больше времени, чем на индивидуальную работу с учащимися, родителями или на профессиональное развитие.

«Кажется, что все это мелочи, – комментируют учителя. – Но за каждым документом на самом деле стоит работа. Все это, может, и несложно, если у тебя при этом нет 27 часов аудиторной работы и классного руководства, а также желания сделать так, чтобы всем было интересно и хорошо».

«Во время поездок по территориям к нам часто обращаются педагоги с замечаниями по организации учебного процесса. Чаще всего жаловались на большое количество отчетности, – подтверждает председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. – Тема необоснованной загруженности учителей звучит уже на федеральном уровне. Считаю, что надо поддержать эту инициативу и дать свои предложения, чтобы ускорить принятие решения на федеральном уровне, которое позволит учителям заниматься воспитанниками, а не бумажками».

Спикер областного парламента дал поручение председателю комитета по социально-культурному законодательству Ирине Синцовой проработать предложения о снижении нагрузки на педагогов за счет уменьшения количества отчетных документов. Ирина Синцова рассказала, что эта тема обсуждалась на встрече с министром просвещения в Москве. Депутат пояснила, что у педагога есть четыре обязательных формы отчетности – классный журнал в электронном и бумажном вариантах, календарно-тематические планы и методическая работа по предмету. Но от какого-то количества документов учителя можно избавить – например, не нагружать его подготовкой ответов на запросы различных профессиональных сообществ, занимающихся мониторингом образовательного процесса.

Также во время рабочего совещания по вопросам образования Сергей Сокол обратил внимание на проблему дефицита врачей в школах и детских садах. «В образовательных учреждениях медицинские работники сидят на минимальной ставке, получают копейки, – сказал Сергей Сокол. – Перевод ставок из сферы здравоохранения в учреждения образования не решает проблемы, а только усугубляет ее. Последний раз мы эту тему обсуждали с педагогами в Заларинском районе. Знаю, что в Государственной думе сейчас подняли вопрос о наделении медицинских работников в школах особым статусом. В свою очередь, мы в Законодательном собрании области проработаем это предложение, внесем свои инициативы, чтобы дать школьным медикам социальные гарантии и нормальную зарплату. И главное – решить вопрос с обеспечением учебных заведений медицинским персоналом». Соответствующее письмо по поручению спикера областного парламента тоже будет подготовлено профильным комитетом и направлено в Государственную думу РФ.

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