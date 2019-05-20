Ученые: польза пала сухой травы – миф. И очень опасный

В России существует миф, что сожжение старой травы полезно: быстрее пробивается молодая поросль, а зола – удобряет почву. Многочисленные выступления учёных против пала результата не имеют. А из-за того, что всё меньше вспахивают земли сельхозназначения, огонь распространяется на большие территории, как это происходит регулярно в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Российского географического общества.

В организации отмечаю, что из-за лесных пожаров не только сгорают гектары леса, населённые пункты, но гибнут люди и животные. Невозможно подсчитать число животных и птиц, которые ежегодно страдают от огненной стихии. Так, 28 апреля неизвестные подожгли долину реки Гильчин около села Тамбовка Амурской области. Краснокнижный аист, который загнездился на опоре ЛЭП, не покидал его даже во время пожара.

– Биологи продолжили наблюдать за гнездом. Не испеклись ли яйца? Не пострадала ли птица? Три дня назад у аиста вылупились птенцы. И это, по мнению учёных, просто чудо. Ежегодно от подобных палов сгорает по несколько аистиных гнёзд вместе с яйцами и птенцами, – говорят в РГО

В этом году пожары не обошли и особо охраняемые природные территории. Накануне пожарным удалось справиться с огнём в Тебердинском заповеднике и Анюйском национальном парке и «Заповедном Прибайкалье» Иркутской области.

Согласно официальной статистике, в 90% случаев лесные пожары возникают по вине человека. Люди не соблюдают меры безопасности при разведении костров в лесах, сжигают мусор и сухую траву в непосредственной близости к лесу, бросают окурки, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить растительность, самовозгорающиеся материалы – например, тряпки, пропитанные маслом или бензином. К пожарам также могут привести искры из выхлопных труб автомобиля или мотоцикла.

Чаще всего в лесу возникают низовые пожары, при которых горит и тлеет нижний покров леса: трава, кустарник, подлесок, корневища деревьев, торфяной слой. Такое возгорание распространяется достаточно медленно. Однако при горении торфяного слоя и корневищ деревьев могут возникать подземные пожары, опасные тем, что распространяются во все стороны сразу. Торф может гореть под землёй и водой практически без доступа воздуха. По этой причине тлеющие торфяники достаточно трудно потушить полностью, говорят специалисты. Кроме того, над горящими торфяниками может образовываться облако искр и торфяной золы, которое переносится сильным ветром на очень большие расстояния, способствуя возгораниям в других районах. Эта горящая пыль вызывает ожоги у людей и животных.

Засушливая погода и сильный ветер могут быть причиной возникновения и распространения верховых пожаров, при которых огнём охватываются деревья от корней до кроны, особенно хвойные породы. Скорость распространения верхового пожара может увеличиваться от ураганного ветра и достигать 80 м/мин.

Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо обязательно соблюдать правила разведения костров. Так, разжигать огонь можно только в специально отведённых местах. Площадка должна быть очищена от травы, листьев и веток до самого грунта. Перед уходом со стоянки костёр должен быть полностью потушен – ни одно полено или ветка не должны тлеть.

– Если вы обнаружили очаг пожара в лесу, первое, что нужно делать, – сообщить о нём в лесную охрану, администрацию, полицию, спасателям. Единый телефонный номер: 01, с мобильного телефона: 112, – говорят в РГО

Также в организации отмечают, что некоторые учёные полагают, что существует прямая взаимосвязь глобального потепления, сверхактивности солнца и увеличения числа и площади лесных пожаров в России. По данным Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, до 2030 года прогнозируется повышение температуры воздуха зимой на 1,7-2,0 градуса, летом – на 0,9-1,0 градус. Это может стать причиной увеличения площади и интенсивности пожаров в лесах России. Так, если температура на время пожароопасного периода увеличится всего лишь на 1 градус, то загубленные пожарами площади вырастут на 15-17%.

Напомним, на юге Иркутской области 7-9 мая резко ухудшилась пожарная обстановка, под угрозой перехода лесных пожаров оказались несколько населённых пунктов. Власти говорят, что в основном срабатывает человеческий фактор: люди жгут сухую траву, выбрасывают окурки, не тушат костры. Версия с поджогами появилась после того, как в Сети опубликовали видео с обложенными хворостом деревьями. В Иркутской области созданы следственно-оперативные группы по расследованию преступлений, связанных с пожарами и поджогами в лесах.

Кстати, в Иркутской области действует особый противопожарный режим. Это значит, что при высоких классах опасности вход в лес людям запрещён. Нельзя также разводить костры и жечь сухую растительность. Пал травы, к слову, является наиболее частой причиной природных пожаров. В связи с этим жителям региона напоминают, как вести себя в условиях задымлённости и как правильно тушить костры.

По инф. Телеинформа

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