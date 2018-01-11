Юбилейная «Зимниада»

В 2018 году международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» будет проводиться в 15-й раз.

Традиционно на «Зимниаде» проведут байкальскую экстремальную гонку «Ледовый шторм». С 16 по 18 февраля участники должны будут преодолеть 205 км по льду Байкала на коньках, лыжах и велосипедах. Маршрут лежит от посёлка Сахюрта Ольхонского района до посёлка Листвянка Иркутского района.

Масленица в «Тальцах» пройдёт 17–18 февраля. Народные гуляния будут сопровождать фольклорные коллективы. Любителей ледовых скульптур ждут в Листвянке 23 февраля на фестиваль «Живи на Байкале», а 25–26 февраля здесь же пройдёт музыкальный зимний арт-фестиваль Baikal-live winter. С 24 по 27 февраля в Улан-Удэ состоится «Сказочный Сагаалган» – празднование Нового года по лунному календарю.

На Малом море 2–4 марта жителей и гостей Иркутской области ждут на «Сарминский шквал» – соревнования по дисциплинам коньки, лыжи, велосипед, скандинавская ходьба. С 3 по 10 марта будет проводиться гонка на собачьих упряжках Baikal Race. Маршрут гонки проходит по Прибайкальскому национальному парку, Байкальскому природному биосферному заповеднику и по озеру Байкал и занимает около 500 км.

Пройти 42 км от Танхоя до Листвянки во время «Байкальского ледового марафона» можно будет 7 марта, а 8–9 марта можно отдохнуть на Ольхоне во время музыкального фестиваля «Синий лёд» – это концерт классической и современной музыки прямо на льду Байкала. Для любителей горных высот 8 марта на КБЖД будут проходить командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм».

«Байкальский ледовый марш» по историческому пути от порта Байкал до Танхоя состоится 14–16 марта. Маршрут включает маршевый переход через Байкал в зимнем обмундировании русской армии начала XX века с возможностью использовать набор амуниции и вещей указанного периода. В марше 2018 года участвуют две команды: российская и японская, которые будут двигаться навстречу друг другу. Мероприятие будет посвящено жертвам русско-японских войн.

В конце первого месяца весны, 25 марта, запланирован чемпионат по подлёдному лову рыбы «Байкальская камчатка».

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