У велосипедистов – свои дороги

Отдельную полосу для велосипедного движения обустроят на улице Декабрьских Событий в Иркутске.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом на выездном совещании по ремонту дорог мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил заместитель председателя комитета городского обустройства, начальник департамента дорожной деятельности Андрей Пономарёв. На дорогу нанесут специальную разметку, установят знаки. Работы проводятся в рамках комплексного ремонта улицы. На всём участке заменили асфальтовое покрытие, сделали тротуары, установили бордюры.

– Сейчас используется качественно новый подход. Одновременно с ремонтом дорог ведётся благоустройство территорий. Практически на каждом участке вдоль дороги обустраиваются заездные карманы, тем самым создаются дополнительные парковочные места в городе, – отметил Дмитрий Бердников. – Мы создаём комфортные условия для всех участников движения – автомобилистов, велосипедистов, пешеходов.

В ходе рабочей поездки мэр Иркутска посетил ещё ряд объектов. Комплексный ремонт начался на улице Октябрьской Революции. Там планируется расширение проезжей части и изменение схемы движения. Для увеличения безопасности на участке в границах улиц Карла Маркса и Франк-Каменецкого проектом ремонта предусмотрено перенаправление транспортного потока: вдоль сквера будет организовано круговое движение.

На улице Партизанской ремонт практически завершён. Там провели асфальтирование дорожного полотна, установку бордюров, обустройство тротуаров, дополнительных парковочных мест. На перекрёстках вдоль трамвайных путей было уложено специальное резиновое покрытие. Благодаря использованию этой технологии возрастает пропускная способность на перекрёстках.

Рабочее совещание проходило при участии представителей общественности, известных блогеров. На каждом из участков подрядчики отчитывались о ходе работ, особенностях ремонта, отвечали на вопросы представителей народного контроля. Совместные выезды мэрии и общественности по контролю над ходом и качеством дорожного ремонта будут проводиться регулярно на протяжении всего строительного сезона.

Напомним, ремонт улиц и магистралей Иркутска ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году ремонтируется 33 участка городских улиц, что составляет более 32 километров. Все работы планируется закончить до конца сентября.

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