У каждого должен быть свой дом

Сергей Сокол: «Дети-сироты не должны получать некачественное жильё».

В течение месяца должны быть рассмотрены и проанализированы жалобы на качество жилья от жителей нескольких многоквартирных домов в Шелехове, построенных для детей-сирот, а также начаться работа по устранению выявленных нарушений. На этом настаивает спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по результатам встречи депутатов областного парламента, администрации города и жителей домов.

Сергей Сокол вместе с председателем комитета по социально-культурному законодательству Ириной Синцовой и депутатом от Шелехова и Шелеховского района Александром Беловым, мэром Шелехова Сергеем Липиным, представителями Контрольно-счётной палаты области, профильных министерств и местной управляющей компании побывали в этих домах, осмотрев подвалы и подъезды и пообщавшись с жителями. Как рассказали жильцы (а это, в основном, те, кто получил квартиры в рамках реализации программы по обеспечению детей-сирот жильём), в подвале дома, построенном два года назад, постоянно находится вода, она капает из труб и перекрытий. В результате этого в подъезде и квартирах стоит запах сырости и канализации, на стенах плесень. Кроме того, поступили жалобы на отсутствие придомового освещения, плохое качество подъездных дорог, а также на отсутствие контейнерной площадки и детской площадки.

При этом представители местной администрации ссылаются на региональное министерство имущества, выступившего заказчиком строительства, которое должно проводить работу с недобросовестным подрядчиком. Но строительная компания, возводившая эти дома, сегодня находится в стадии банкротства. Представители управляющей компании отметили большую задолженность дома по коммунальным платежам – более 3 млн рублей.

– Что мы видим: как попало построили, как попало приняли, а в итоге страдают люди, – констатировал Сергей Сокол. – Дома ещё находятся на гарантийном ремонте, но они, по сути, разваливаются. Жить в таких условиях не то что некомфортно, это просто опасно. Это не тупиковая ситуация, с ней надо разбираться, надо наводить порядок. Если необходимо, то вынесем вопрос на слушания, выйдем с законодательной инициативой.

Спикер подчеркнул, что низкое качество предоставляемых детям-сиротам квартир – новых, но которые выглядят так, будто эксплуатировалось много лет – давно является злободневной проблемой. Председатель профильного комитета Ирина Синцова напомнила, что на контроле членов комитета находится несколько аналогичных проблемных объектов, депутаты выезжали в посёлки Кутулик и Малую Топку.

– Очевидно, встаёт вопрос об эффективности освоения бюджетных средств, о достаточности финансирования данной сферой, – заметил Сергей Сокол. Он добавил, что сегодня в Иркутской области 14 тысяч детей-сирот нуждаются в жилье. По этому показателю регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе и пятое – среди всех субъектов России. При этом более половины детей-сирот ждут своего законного жилья больше пяти лет.

По информации аудиторов Контрольно-счётной палаты области, в 2018 году на обеспечение детей-сирот жильём было предусмотрено 811 млн рублей, из них 465 млн рублей, большая часть которых предоставлена из федерального бюджета, были направлены на строительство квартир для 402 человек в рамках соглашения с Министерством образования и науки РФ. Остальная же часть (346 млн рублей) освоена, но вместо 293 человек жильё получили только восемь. Аудиторы отметили нарушения минимуществом региона законодательства в части принятия бюджетных обязательства, а также отсутствие должного контроля областного заказчика за исполнением заключённых контрактов.

В завершение встречи Сергей Сокол подчеркнул, что вопросы обеспечения достойных условий для жизни детей-сирот, внимательного к ним отношения со стороны муниципальной и областной власти, а также эффективное расходование средств областного бюджета будут находиться на парламентском контроле и рассматриваться системно, в том числе на площадке Законодательного собрания.

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