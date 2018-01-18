ТЮЗ отметил 90-летие

От Театра рабочей молодёжки – к Театру юного зрителя.

Девяностолетний юбилей отметил 15 января иркутский Театр юного зрителя имени Александра Вампилова. Именно в этот день в 1928 году был создан предшественник сегодняшнего ТЮЗа – ТРАМ (Театр рабочей молодёжи).

После тяжёлой рабочей смены молодые комсомольцы-активисты, участники кружков художественной самодеятельности Маратовского рабочего клуба, собирались на репетиции в аллеях парка Парижской коммуны, в помещении крайкома комсомола.

Первая постановка самодеятельных артистов – «Бузливая когорта» Ивана Скоринко. Её осуществил в 1929 году режиссер Г. В. Брауэр, специально приглашённый из Москвы.

В 1929 году коллектив ТРАМа уже гастролировал по городам и посёлкам Восточной Сибири. Тогда же в репертуаре театра появилась русская и зарубежная классика: «Слуга двух господ» К. Гольдони, «Лекарь поневоле» Ж. Мольера, «Свои люди – сочтёмся» А. Островского.

В 1931 году общественность признала молодой театр профессиональным. В те далёкие годы был заложен фундамент профессиональной труппы, мастеров сцены, властителей дум и чувств поколений иркутян.

Золотыми буквами вписаны в историю театра первые артисты, его основатели: Пётр Лавров, Васса Климанова, Надежда Кушникова, Таисия Козлитина, Владимир Шестерников, Николай Евтюхов, Иннокентий Коршунов и многие другие.

В первые годы существования театра был создан оркестр под управлением Павла Гоголева, бессменного дирижёра и композитора ТРАМа – ТЮЗа (1933–1971 гг.).

В 1934 году театр получил постоянное помещение (ул. Ленина, 13), которое принадлежит ему и доныне, но требует реставрации.

В 1937 году ТРАМ стал Театром юного зрителя. В труппе было 42 человека. С театром работало множество художников, из которых можно выделить Александра Якимчука и Юрия Суракевича.

Незабываемый след в истории ТЮЗа оставили режиссёры Семён Казимировский, Эверт Корсаков, Лев Титов, Вячеслав Кокорин. Всего же их было, включая приглашённых мастеров режиссуры, около ста.

В 30-е годы сложился крепкий и плодотворный творческий союз театра и драматурга Павла Маляревского. Театр осуществил в разные годы постановки многих его пьес: «Конёк-Горбунок», «Кот в сапогах», «Меч Китая», «Репка», «Счастье», «Не в бровь, а в глаз» (басни дедушки Крылова), «Чудесный клад», «Падение острова Блютенбайль», «Не твоё, не моё, а наше», а также новогодние представления – «Ёлка», «Новогодний сон».

Огромен и разнообразен репертуар ТЮЗа. Для каждого нового зрительского поколения ставились и возобновлялись «Золушка», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Аленький цветочек» и «Золотой ключик». Постоянно были в работе образы классической подростковой романтики: «Три мушкетёра», «Овод», «Робин Гуд», «Граф Монте-Кристо». Не сходила со сцены русская и зарубежная классика для взрослого зрителя.

Во все времена обращался театр к современной пьесе, эта традиция сохраняется и сегодня. В репертуаре театра, кроме Пушкина и Островского, Лермонтова и Чехова, идут спектакли по произведениям Владимира Гуркина (артист ТЮЗа в 1973–1975 гг.), Бориса Васильева, Михаила Рощина, Валентина Распутина, Александра Вампилова, имя которого носит театр. На каждом этапе истории театральному коллективу вампиловцев удаётся внести в работу что-то своё.

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