Турнир стартовал

Сезон турниров по мини-футболу на приз депутата думы Иркутска Алексея Распутина стартовал в предместье Рабочем. В первых играх приняли участие 11 команд, в состав которых вошли ученики шести школ Правобережного округа.

Участники турниров разделены на две возрастные группы. В старшую входят ученики 8–9 классов, в младшую – 5–7 классов. Главный судья – педагог школы № 66 Дмитрий Шикуев.

Игры будут проводиться на разных площадках в течение всего лета. График спортивных встреч можно узнать по телефону: 34-93-65. Также по этому номеру принимаются заявки на участие. Итоги спортивного сезона подведут в сентябре.

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