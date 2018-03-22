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Турнир среди пенсионеров
А.С. Колмогорцев, член Ленинского совета ветеранов Иркутска   
22 Марта 2018 г.
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В конце февраля 2018 года состоялся третий региональный чемпионат по шахматам среди пенсионеров и их внуков. Организатор соревнований – Союз пенсионеров России по Иркутской области, председатель Н.С. Козлова.

На шахматном турнире были участники не только из города Иркутска, но и приехавшие из многих районов области. Ленинский совет ветеранов областного центра представляли: Г.П. Соколова, председатель первичной организации «Оптимисты» и В.А. Ляшенко, которые за успешную игру в шахматном турнире получили дипломы и грамоты. В период с 2014 по 2018 годы Галина Павловна Соколова стала пятикратным победителем в шахматных турнирах.

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