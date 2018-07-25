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Турнир памяти легендарного комментатора
Павел Кушкин, заслуженный работник культуры РФ   
25 Июля 2018 г.
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29-й турнир по мини-футболу памяти легендарного спортивного радиокомментатора, фронтовика Льва Петровича Перминова состоится в этом году 31 августа – 3 сентября на иркутском стадионе технического университета.

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Л. П. Перминов родился 22 ноября 1922 года, ушёл от нас в студёном январе 1990-го. В этом же году был проведён и первый турнир по мини-футболу его памяти. Тогда в нём участвовало всего восемь команд, в турнире 2018 их уже 80! В основном это любительские команды, представляющие города и веси всей нашей необъятной области – от северного Бодайбо до южного Байкальска. Впечатляющая география! Заседание судейской коллегии состоится 30 августа в 18:00 во Дворце спорта «Труд».

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