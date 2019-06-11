Туризм на Байкале: новые маршруты на подходе

Байкальский банк ПАО Сбербанк России продолжает работу, направленную на поддержку туристической отрасли Приангарья. Сформированы рабочие группы, которые занимаются разработкой новых туристических направлений на Байкале.

Одним из них является проект «Южное побережье Байкала». Сбербанк создает его совместно с правительством Иркутской области. Проект подразумевает реализацию комплексного плана инфраструктурного развития данной территории и её дальнейшее продвижение на российском и зарубежном туристических рынках. Работа по этому направлению в данный момент выходит на завершающую стадию, практически сформирован мастер-план.

Ещё одним перспективным направлением развития туризма в Иркутской области эксперты Байкальского банка называют маршрут «Лёд Байкала». Новый брендовый проект был заявлен в мае, на заседании первой встречи рабочей группы Центра развития регионального туризма (ЦРРТ). Сейчас создана инициативная группа, которая занимается практической разработкой этого нового зимнего предложения для туристов на озере Байкал.

Специалисты Сбербанка, правительства Иркутской области, представители бизнеса совместно изучают спрос, предложения и рекомендации в разных направлениях – турактивы, турпродукты, туристическая и транспортная инфраструктура.

Эксперты и участники рабочих групп также совместно исследуют методологию единых стандартов гостеприимства и качества туристических услуг на Байкале, систему мониторинга и контроля индекса гостеприимства, анализируют регламент сбора статданных для туристских цифровых платформ и условия работы «Единого окна» по предоставлению информации и консультационной помощи малому бизнесу, работающему в туристической отрасли региона. Отдельные исследования посвящены разработке предложений по организации системы подготовки кадров для предприятий и организаций туристической направленности.

По инф. Телеинформа

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