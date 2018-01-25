ЦПКиО станет местом для молитв?

В Иркутске с мёртвой точки сдвинулся вопрос наведения порядка в Иерусалимском историко-мемориальном комплексе, более известном горожанам как ЦПКиО. Концепцию обновления этой большой, но очень запущенной территории практически в центре города, представили горожанам на публичных слушаниях.

Реконструкция Иерусалимского комплекса может начаться уже летом

Погост и парк развлечений

Иерусалимская гора – знаковая для иркутян площадка, которая, как отметил главный архитектор города Сергей Александров, находится на стыке исторической и современной части областного центра. Это справедливо не только с градостроительной, но и исторической точки зрения.

Иерусалимское кладбище было открыто в 1770-х годах – тогда ещё за чертой города. Во времена СССР на его месте разместили парк культуры и отдыха, и многие горожане ещё помнят, что именно здесь долгое время находилось, например, колесо обозрения.

Понимание того, что это место всё-таки мемориальное, пришло лишь недавно – в 2015 году отсюда убрали детский парк развлечений «Чиполлино». В 2016 году городская комиссия по томонимике приняла решение переименовать территорию бывшего ЦПКиО в Иркутске в историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».

– Есть огромное количество материалов, схем по местам захоронений. Например, мы знаем, где находилась православная часть кладбища, она занимает большую часть, лютеранская, католическая. Всё это сохранилось, – сказал Сергей Александров. – Здесь захоронены не только выдающиеся деятели города, но и Сибири, России. Здесь важно создавать памятные знаки и места.

Тем не менее, совсем «выключать» комплекс из городской среды никто не намерен. Вопрос только в том, как бережнее всего, не нарушая культурный слой, интегрировать эту территорию в жизнь Иркутска. И здесь придётся очень серьёзно поработать, учитывая состояние Иерусалимской горы, поскольку какая бы уборка там ни проводилась, территория остаётся разбитой.

Во многом это связано с тем, что город ранее не мог плотно заниматься парком, расположенным на неразграниченной земле, а, значит, находящейся в ведении министерства имущества региона. Областной центр неоднократно подавал заявки на передачу участка в муниципальную собственность, но эта просьба так и осталась неудовлетворённой.

Теперь у Иркутска появилась возможность решить этот вопрос – через проект «Формирование комфортной городской среды». Он позволяет благоустраивать любые места, вне зависимости от их собственника. Так, например, в 2017 году привели в порядок дворы на территории бывшего ИВВАИУ, земля под которыми до сих пор находится в ведении Минобороны.

Общественные пространства по проекту формирования комфортной городской среды обустраиваются только в том случае, если их в открытом голосовании поддержали большинство горожан. Если они в этом году выскажутся за благоустройство Иерусалимской горы, то работы начнутся уже летом.

Проект будущего

Концепцию преображения историко-мемориального комплекса представили в Кафедральном католическом соборе. Проект презентовал архитектор Олег Бадула. В первую очередь, сказал он, проектом предусмотрено сохранить все существующие в парке тропинки. Их сделают гравийными, а вот вход со стороны Иерусалимской лестницы и входную группу со стороны музтеатра выложат плиткой.

Этот же материал используют и для Аллеи памяти – она будет размещаться со стороны Иерусалимской лестницы. Вдоль неё планируется высадить голубые ели как символы национальных общин в Иркутске. На ней же разместят стенды с информацией о людях, которые захоронены на этой территории.

Аллея, по замыслу проектировщиков, будет перетекать в центральную площадь с клумбой посередине. На краю этого объекта возведут шестиметровый каменный поклонный крест – знак православной религии. Аллея памяти станет транзитным звеном связи главной площади с малой со стороны кукольного театра. На ней поставят лавочки, урны и цветники, а вдоль главной аллеи появятся двухметровые памятные знаки конфессий – мусульманам, католикам, иудеям, лютеранам. На центральной площади поставят православную часовню. Участники публичных слушаний предложили также отметить и буддистов.

Что касается километрового ограждения парка, то его заменят поэтапно. Сначала на очереди – забор вдоль улицы Советской, поскольку это фактически «фасад» парка. Входов, вместе с техническими, будет всего семь. Входные группы, кстати, будут более выраженными, чем сейчас, их к тому же оснастят подсветкой. Главный вход со стороны Иерусалимской лестницы будет представлен в виде полукупола.

Предполагается, что приводить в порядок Иерусалимскую гору будут поэтапно. Первая очередь – мощение плиткой Аллеи памяти, центральной площади и входной группы у музтеатра, установка цветников. Возможно, на этом этапе получится оформить и главный вход. Главная аллея с памятными знаками останется на вторую очередь благоустройства. В целом, считает архитектор Олег Бадула, Иерусалимская гора может собой представлять что-то вроде музея под открытым небом.

Обновляя, сохраняй

Одним из основных вопросов, которые были затронуты во время обсуждения концепции восстановления комплекса, стала тема сохранения культурного наследия как самого парка, так и прилегающей территории. Речь, прежде всего, идёт о братской могиле революционеров, которая находится за пределами, но в непосредственной близи к старому иркутскому кладбищу. Это место, напомним, находится у Иерусалимской лестницы, и раньше его видно было издалека благодаря памятнику борцам революции. Сейчас этот символ советской эпохи находится на реставрации.

Как рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко, над ним работают по особым методикам и после того, как монумент приведут в надлежащий вид, его вернут на место. Кстати, от участников слушаний прозвучало радикальное предложение во имя исторической честности и справедливости дополнить эту скульптуру информацией о том, что именно «подвижники Революции стали виновниками того, что устроили на территории погоста».

Осталось непонятным, как будут сохраняться существующие известные и ещё не известные погребения, это не нашло отражения в концепции, отметил начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Михаил Скляревский. Действительно, иркутянам презентовали фактически проект благоустройства Иерусалимской горы. Однако горожан поспешил успокоить главный архитектор Иркутска.

– Это мемориал, как ни крути, это кладбище, здесь захоронены более 120 тысяч человек. Здесь, конечно, не идёт речь о воссоздании погоста. Но отдельные могилы, особенно, если они не вызывают никаких сомнений, мы будем особенно сохранять. По каждой мы будем работать отдельно. Сколько их будет, 10 или 50, пока сказать не готов, – говорит Сергей Александров.

Сейчас территорию обследуют археологи, они изучили уже две трети площади. По словам председателя правления «Иркутского исторического некрополя» Алексея Дорошенко, работы ведутся на двух участках, это небольшие площади, но при этом найдено значительное количество захоронений. Всего около 50.

Некоторые надмогильные плиты восстановить уже невозможно, поскольку с них стёрты надписи. У архитекторов в связи с этим появилось предложение приподнять хорошо сохранившиеся плиты, близкие к поверхности, на постаменты на тех местах, где они обнаружены. Но это можно делать только после того, как будет очерчен охранный комплекс, считает архитектор Олег Бодула.

Так или иначе, Иерусалимская гора – это место памяти, признали и эксперты, и простые горожане. А потому тут просто необходимо обозначить «возможность прощения» за то, как грубо обошлись с кладбищем, сказал руководить АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков. Горожане поддержали эту позицию. По их мнению, на территории Иерусалимской горы должно появиться место для молитв, а найденные захоронения, возможно, стоит переместить в единый комплекс как символ почтения к усопшим.

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