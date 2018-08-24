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Центральный рынок Иркутска теперь работает до 21.00
Ксения Дронова   
24 Августа 2018 г.
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Руководство МУП «Центральный рынок» сообщает, что часы работы торговых площадей изменились – теперь рынок работает до 21.00.

Новые часы работы Центрального рынка: с 8.00 до 21.00 без обедов и выходных. Автопарковка у рынка также работает до 21.00.

Напомним, ранее рынок работал до 20.00.

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