Благоустройство набережной реки Ушаковки проведут в пять этапов.

Из пяти этапов состоит предварительная концепция развития набережной реки Ушаковки в Иркутске. Об этом на депутатских слушаниях сообщил председатель правления ИРО «Союз архитекторов России» Игорь Козак. Вся территория набережной разбита на несколько участков, которые будут благоустраиваться в порядке очереди до 2022 года. Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе депутата думы города Григория Резникова.

Как сообщил заместитель председателя комитета по градостроительной политике, главный архитектор Иркутска Сергей Александров, первая очередь освоения территории, прилегающей к Ушаковке, запланирована в границах улиц Фридриха Энгельса, Октябрьской Революции, Франк-Каменецкого, Николаева, Петрова, Радищева, Освобождения, Каховская и Юлиуса Фучика.

– Данная территория определена по результатам совещаний с потенциальными инвесторами, готовыми принять участие в работе. Это группа компаний «Актив», компании «Фортуна» и «Грегори Моторс», а также арт-завод «Доренберг». Аукцион на разработку проектной документации по расчистке и руслорегулированию Ушаковки выиграла компания из Барнаула. Им переданы все материалы и даны рекомендации по возможным вариантам проектных решений, – сообщил Сергей Александров.

Начать работы первого этапа планируется летом 2018 года. Ряд мероприятий концепции возможно провести в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Позже в проект включат земельные участки, государственная собственность на которые в настоящий момент не разграничена. По решению Законодательного собрания Иркутской области, полномочия по управлению ими перейдут к органам местного самоуправления январе 2019 года.

– Исторически берег реки Ушаковки был рекреационной зоной. Благоустроив набережную, мы получим ещё одно общественное пространство, центр притяжения для Куйбышевского района, в этом я полностью поддерживаю коллегу Юрия Коренева. Реализацию проекта необходимо начать, изменения вносить в процессе, в том числе те, которые касаются перераспределения транспортных потоков, – подчеркнул депутат Владимир Потапов.

Концепция будет дорабатываться с учётом замечаний и предложений, внесённых на градостроительной секции и заседаниях думы Иркутска.

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