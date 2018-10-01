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Центр правовой поддержки людей старшего возраста появился в Иркутске
По инф. Телеинформа   
01 Октября 2018 г.
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Центр правовой поддержки людей старшего возраста, созданный Фондом научных, социальных и образовательных проектов «Пульсар», работает в Иркутске с 1 сентября 2017 года. Проект реализуется с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, пользуясь услугами центра, горожане старше 50 лет могут бесплатно получить профессиональную юридическую помощь, включающую в себя полный комплекс услуг, начиная от устных и письменных консультаций,  заканчивая составлением юридических документов и представительством интересов в судах и иных органах государственной власти.

Специалисты центра принимают по следующим адресам:

  • В офисе фонда «Пульсар» по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 295/2, тел.: 8 (3952) 40-02-40. График приема посетителей: ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
  • В Иркутском областном совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по адресу: Иркутск, ул. Свердлова, 38. График приема посетителей: каждый последний понедельник месяца с 10.00 до 13.00.
  • В Иркутском горкоме КПРФ: Иркутск, ул. Российская, 20, кабинет №4. График приема посетителей: каждую среду с 16.00 до 18.00.
  • Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте  фонда.

По инф. Телеинформа

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