Цены в целом подросли

Из продуктов в августе – начале сентября значительно (10-3%) подорожали лимоны, апельсины, мясо птицы, бананы, яйца пшено, незначительно (1-2%) – мясокопчености, колбаса, рыба, консервы, некоторые молочные продукты. В то же время зафиксировано заметное снижение цен (53-9%) на плодоовощную продукцию, живую рыбу, крупы, креветки, масло подсолнечное.

Среди непродовольственных товаров выросли цены (4-2%) на газомоторное топливо, некоторые строительные материалы и виды одежды. Одновременно подешевели некоторые виды электротоваров и спорттоваров.

В общем, цены у нас, как и жизнь, полосатая.

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