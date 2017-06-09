Цены отступают

В мае на продовольственном рынке Иркутской области зафиксирована дефляция. Цены на продукты по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,5%. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров.

Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в мае 2017 года отмечено снижение цен на говядину, пшено, крупу гречневую, кур охлаждённых и мороженых, рыбу мороженую, сахар, рис, молоко, вермишель, чай черный байховый, яйца куриные.

Сергей Петров отметил, что в Иркутской области проводится работа по предоставлению сельхозтоваропроизводителям достаточного количества мест для реализации собственной продукции на розничных рынках и развития ярмарочной торговли. По данным муниципалитетов, с начала года в области проведено 850 ярмарок. Кроме того, в регионе 1168 организаций торговли участвуют в реализации социальных проектов.

В марте текущего года на продовольственном рынке региона также зафиксирована дефляция, тогда цены на продукты по сравнению с февралем снизились в среднем на 0,2%.

С начала года цены на продовольственные товары в регионе снизились в среднем на 0,1%. Иркутская область стала единственным регионом Сибирского федерального округа, где с начала года наблюдалось снижение потребительских цен.