Трое жителей Иркутской области получили «Горячее сердце»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил знак «Горячее сердце» людям, показавшим примеры мужества и неравнодушия.

По итогам 2018 года трое жителей Приангарья удостоены этой награды. Все они спасли людей, которые тонули на водоемах, сообщает пресс-служба главы региона.

Так, 21-летний сотрудник охранного агентства из села Казачинское Казачинско-Ленского района Василий Бутаков спас из реки Окукихты пятилетнюю девочку. 17-летний девятиклассник из Иркутска Александр Дубровин помог выплыть мужчине, машина которого ушла под воду. 12-летний пятиклассник из Иркутска Денис Замарашкин не дал погибнуть другу, который провалился под лед.

СПРАВКА:

Всероссийская общественно-государственная инициатива « Горячее сердце » проводится шестой раз. По итогам 2018 года в организационный комитет поступило 868 представлений на награждение. Принято решение о награждении в 2019 году 145 лауреатов: пяти общественных организаций и объединений и 140 человек (четверым награда присуждена посмертно) со всей страны.

» проводится шестой раз. По итогам 2018 года в организационный комитет поступило 868 представлений на награждение. Принято решение о награждении в 2019 году 145 лауреатов: пяти общественных организаций и объединений и 140 человек (четверым награда присуждена посмертно) со всей страны. Награду Василию Бутакову, который не смог приехать на церемонию в Иркутск, вручат в администрации Казачинско-Ленского района. Всем лауреатам в возрасте до 18 лет министерство просвещения Российской Федерации предоставило возможность принять участие в профильной смене во Всероссийском детском центре «Орленок» в августе 2019 года.

По инф. Телеинформа

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