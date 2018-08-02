ТРК – под контролем

Спасатели начали учения в торгово-развлекательных центрах Иркутска. Их цель – изучить планировки зданий не на бумаге, а в реальных условиях.

Так, по учебной тревоге в ТРК «Комсомолл» были подняты 64 сотрудника пожарно-спасательного подразделения. Одиннадцать звеньев газодымозащитной службы отправились в здание, чтобы ознакомиться с его оперативно-тактической характеристикой, обратить внимание на особенности конструкций, наличие запасных выходов и расстояние между ними, определить максимально короткие и безопасные пути эвакуации посетителей.

– Мы хотим, чтобы личный состав усовершенствовал практические навыки по тушению пожаров, организацию штаба и радиосвязи, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. — Поставленные задачи мы выполнили. Теперь предстоит провести подробный анализ действий дежурных караулов, выявить возможные недостатки и сформировать определённые рекомендации для пожаротушения в крупных комплексах.

Добавим, что такие учения вскоре пройдут и в других торговых центрах Иркутска.

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