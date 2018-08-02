ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

ТРК – под контролем
По инф. ИА «Телеинформ»   
02 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

Спасатели начали учения в торгово-развлекательных центрах Иркутска. Их цель – изучить планировки зданий не на бумаге, а в реальных условиях.

ucheniya 64

Так, по учебной тревоге в ТРК «Комсомолл» были подняты 64 сотрудника пожарно-спасательного подразделения. Одиннадцать звеньев газодымозащитной службы отправились в здание, чтобы ознакомиться с его оперативно-тактической характеристикой, обратить внимание на особенности конструкций, наличие запасных выходов и расстояние между ними, определить максимально короткие и безопасные пути эвакуации посетителей.

– Мы хотим, чтобы личный состав усовершенствовал практические навыки по тушению пожаров, организацию штаба и радиосвязи, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. — Поставленные задачи мы выполнили. Теперь предстоит провести подробный анализ действий дежурных караулов, выявить возможные недостатки и сформировать определённые рекомендации для пожаротушения в крупных комплексах.

Добавим, что такие учения вскоре пройдут и в других торговых центрах Иркутска.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске