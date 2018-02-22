Три этапа преображения

Реконструкцию вокзального комплекса Иркутск-Пассажирский и прилегающей к нему привокзальной площади планируется начать в 2018 году. Этот вопрос рассмотрен на совещании с участием мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и начальника Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Василия Фролова.

В текущем году начнётся первый этап работ, который предполагает реконструкцию пассажирского тоннеля с установкой лифтов для маломобильных граждан, островных платформ №1 и №2 с обустройством навесов, освещения, навигации.

В дальнейшем в рамках второго этапа планируется строительство нового здания объединённого пассажирского зала и реконструкция инженерных сетей. Третий этап предполагает реконструкцию существующего здания вокзала с сохранением исторических архитектурных форм.

Кроме того, подготовлен проект реконструкции и благоустройства привокзальной площади. Как рассказал главный архитектор Иркутска Сергей Александров, согласно генеральному плану города вокзальный комплекс должен превратиться в один из шести крупных транспортно-пересадочных узлов, и планируемая реконструкция полностью вписывается в эту концепцию.

– Проект, который мы сегодня обсуждаем, имеет огромное значение и для развития Восточно-Сибирской железной дороги, и для Иркутска и области в целом. Комплекс Иркутск-Пассажирский – это не только один из ключевых транспортных узлов региона, но и визитная карточка областного центра. Реконструкция этого объекта – проект весьма масштабный и по срокам исполнения, и по объёмам финансирования. Кроме того, с его реализацией связано множество сопутствующих вопросов. Уверен, эффективное сотрудничество всех заинтересованных сторон позволит решить необходимые задачи. Со своей стороны, могу гарантировать максимальное содействие в решении возникающих вопросов, – отметил Дмитрий Бердников.

По итогам совещания принято решение создать совместную рабочую группу, которая будет координировать работу всех участников процесса по комплексной реконструкции и оперативно решать возникающие вопросы.

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