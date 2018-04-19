Традиции – старые и новые

Дмитрий Бердников – о праздниках и юбилеях, которые Иркутск отметит в 2018 году.

Череда значимых для Иркутска юбилеев будет отмечаться в 2018 году. Среди них – 55-летие Академгородка, 100-летие ИГУ, вековой юбилей создания Рабоче-крестьянской Красной Армии и ВЛКСМ. Также пройдут мероприятия в честь Святителя Софрония, епископа Иркутского. Сто лет назад он был причислен к лику святых. В честь этого в Иркутске состоится фестиваль колокольных звонов, воскресных школ и другие мероприятия. Об этом 12 апреля в рамках ежегодного отчёта о работе органов местного самоуправления сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Градоначальник также напомнил о самых ярких культурных событиях 2017 года, организатором и участником которых стала администрация Иркутска. В их числе – мероприятия в честь выдающихся сибирских классиков – писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова. Иркутск в 2017 году впервые принял гостей международного славянского литературного форума «Золотой витязь». Прошёл цикл мероприятий, посвящённых 220-летию Святителя Иннокентия (митрополита Московского и Коломенского). Впервые в Иркутске состоялся фестиваль японской культуры, посвящённый 50-летию побратимских связей с Канадзавой.

На открытых площадках города вновь звучала классика – выступили участники проекта «Теноры XXI века». Впервые в День города к празднованию присоединились творческие коллективы из зарубежных городов-побратимов.

– Иркутск, без преувеличения, является точкой доступа к туристическим ресурсам региона. Число желающих посетить Иркутск растёт год от года – в 2017-м областной центр принял более 300 тысяч гостей из разных стран и регионов, – рассказал Дмитрий Бердников.

Одним из главных подарков иркутянам под конец года стала обновлённая городская ёлка и новогоднее празднование на всех новых общественных площадках. Впервые состоялся бал-маскарад на коньках. В мэрии рассчитывают, что это яркое мероприятие приживётся и станет доброй традицией.

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