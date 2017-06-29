Только вдруг 41-й грянул огнём, подпоясав мальчишек солдатским ремнем!

Ещё на один год вглубь истории отодвинул очередной День памяти и скорби события начала Великой Отечественной войны. В этот день участники войны, ветераны тыла и труда, представители администрации и Совета ветеранов Октябрьского округа собрались на Амурском кладбище у мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях, чтобы почтить их память.

Участники и свидетели этой кровопролитной и страшной войны: Ковалев Я. Г., Глухов В. Н., труженики тыла Тимофеева Т. И. и Овчинникова К. Г. – рассказали о пережитом ими в годы войны, когда весь наш народ бился с врагом на фронтах и в тылу и сумел освободить не только свою Родину, но и все страны Европы, порабощённые Гитлером.

Великая Победа была оплачена огромной потерей советских людей – 26,5 млн. погибших.

В благодарность всем павшим прошла минута молчания, к ней примкнули и все присутствующие, которые с большим вниманием и уважением слушали выступающих ветеранов. Глядя на пожилые, в ореоле седых волос, лица этих удивительных людей, я восхищалась их жизнестойкостью и энергией. Столько пережить, столько совершить за очень долгую и насыщенную жизнь и остаться в строю, продолжать посильно помогать обществу! Действительно, Великое поколение! Больно, что уходящее. Как же необходимо молодым перенимать их нравственную и духовную силу, влюблённость в жизнь, в Родину!

Наше послевоенное поколение достаточно хорошо осознало с помощью своих воевавших родителей, уроков истории, книг, фильмов, документов, что такое война. Но очень важно, чтобы и наши дети, внуки, правнуки тоже осознали и поняли цену мирной человеческой жизни и берегли Родину. Ведь для них Великая Отечественная война – это «дела давно минувших дней».

Моя внучка, например, частенько просит: «Расскажи мне что-нибудь про древние времена: про маленького папу, про тебя или твою маму». Ведь всё, что было много лет назад, до неё – древность.

Простите за личное отступление, но скажу, что война не обошла и мою семью. Я рассказала внучке «древность» про летнюю субботу ровно 76 лет назад. В нашем старом деревянном доме с резным кружевом на иркутской улице Сибирской играли весёлую свадьбу. Младшая дочка семьи Дубновых, молоденькая красавица Валечка (моя мама) выходила замуж за молодого лейтенанта Николая Егорова. Её отец Василий, известный баянист, веселил гостей. Наутро новобрачные с друзьями отправились на пикник на ближайший остров Ангары. А где-то в обед веселящаяся молодёжь заметила, что с высокого обрывистого берега машет платком мама невесты и кричит: «Война! Началась война»!

Так оборвалась счастливая мирная жизнь моей семьи и всего советского народа. У каждой семьи к этой войне свои счёты, для каждого это личная дата. Поэтому мы всегда будем помнить доблесть, отвагу и жертвенность павших в боях с фашистами воинов и доблестный труд на благо родной страны оставшихся в живых.

Пока мы их помним, они живут.