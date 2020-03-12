В Иркутске 12 марта в рамках проекта «Центр города» проведут лекцию «Тофалария: большие приключения маленького народа». Об этом сообщили в институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

Лекцию прочтёт кандидат исторических наук, археолог и этнограф Лариса Мельникова. Она является руководителем нескольких экспедиций в Тофаларию, знатоком быта и истории самого малочисленного народа Иркутской области. Многие стороны жизни тофаларов впервые были освещены благодаря работам Ларисы Мельниковой.

Лекция начнётся в 18.00 в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ по адресу: улица Ленина, 8, аудитория 49.

По инф. Телеинформа

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