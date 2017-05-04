В каждом районе Иркутской области должны быть сформированы точки роста для развития. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко во время встречи с журналистами в Москве. Губернатор рассказал о модели развития региона, которой придерживаются в Приангарье.

– В прошлом году мы перешли к той модели планирования, когда ставятся конкретные задачи перед определёнными отраслями экономики. Мы ставим для себя цель: полностью обеспечивать регион продукцией собственного производства, в том числе решая вопросы импортозамещения. Силы сконцентрированы в тех направлениях, в которых можно получить хороший результат. И он уже есть – с точки зрения снижения инфляции и снижения цен. Кроме того, мы всерьёз проанализировали ресурсы, которыми обладает регион, собрали инициативную группу специалистов – как московских, так и местных. И исходя из специфики – географической, климатической, природной, наметим развитие региона на ближайшие десятилетия, – пояснил Сергей Левченко.

Развитие области не должно быть зависимым исключительно от бизнес-интересов. Необходимо определить стратегические направления, по которым будет развиваться регион – и это задача власти. Государство должно оказывать прямую и косвенную поддержку «точкам роста» – предприятиям и территориям, наиболее подходящим для обеспечения рывка в производстве конкурентных товаров и услуг и реализации проекта ускоренного социально-экономического развития региона.

– В каждом районе необходимо определить такие направления, которые будут стимулировать его развитие, – отметил глава Приангарья.

В общий план развития должен быть встроен и налогово-бюджетный инструментарий. В прошлом году бюджет региона был профицитным, по темпу роста налоговых и неналоговых доходов Иркутская область заняла седьмое место среди субъектов РФ и стала лидером в СФО.

Как отмечает Сергей Левченко, важнейший вектор реформирования бюджетно-налоговой политики Иркутской области – это предоставление большей самостоятельности территориям, перераспределение налоговых отчислений между уровнем региона и муниципалитетами, поддержка экономического роста перспективных муниципалитетов. Территории должны получить стимул к самостоятельному экономическому развитию.

Кроме того, в Иркутской области был взят курс на реализацию социально-ориентированной программы. Важнейшее направление – это восстановление и модернизация социальной инфраструктуры. В 2016 году объём средств регионального бюджета, направленных на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы, был увеличен на 72%. В 2017 году увеличение объёма выделенных на эти цели средств продолжено.