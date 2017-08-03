Точки притяжения

Благоустройство набережной в районе ледокола «Ангара» продолжится в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». До середины октября здесь проведут дорожно-тропиночную сеть от остановки «Проспект Жукова» до плотины ГЭС. В местах, где горожане привыкли загорать, установят деревянные лежаки. Также проведут дополнительное освещение, установят малые архитектурные формы, в зелёной зоне обустроят сквер и сделают дорожки. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил выполненные работы.
По информации заместителя председателя комитета по градостроительной политике администрации города Ольги Ивановой, благоустройство данного общественного пространства началось в рамках муниципально-частного партнёрства в 2016 году. На сегодняшний день подрядчиком проложены сети водоснабжения, канализации, электрические сети.
Кроме этого, обустроена смотровая площадка с видом на Ангару, установлены стеклянный павильон, деревянный амфитеатр с площадкой для отдыха, игровой объект «Парус», малые архитектурные формы, устроены газоны, посажены деревья и кустарники, пляжная зона отсыпана песком.
Дмитрий Бердников отметил, что на всероссийском форуме партии «Единая Россия» «Городская среда», который прошёл в Краснодаре, высоко оценили опыт Иркутска в вопросах благоустройства города.
– Мы на правильном пути. То, что мы начали делать в ходе подготовки к празднованию юбилея Иркутска, позволило в этом году максимально быстро и уверенно включиться в российский проект «Формирование комфортной городской среды». У нас уже сложилась практика сотрудничества с бизнесом, привлечения горожан к общему делу благоустройства. Хочу отметить, что таких общественных пространств, как набережная в микрорайоне Солнечный, не так много в стране. Наша задача – максимально преобразить эту территорию, сделать её удобным и комфортным местом отдыха, точкой притяжения для горожан и гостей, – отметил глава города.
Благоустройство общественных пространств Иркутска началось в ходе подготовки к празднованию 355-летия города. В 2016 году в порядок приведены 42 территории. В текущем году в администрации разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды г. Иркутска в 2017 году». Её реализация осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. До конца года планируется благоустроить 13 общественных пространств на общую сумму 227 млн рублей.
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