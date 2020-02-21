«Точка будущего» поставлена

Администрация Иркутска выдала благотворительному фонду «Новый дом» разрешение о вводе в эксплуатацию образовательного комплекса «Точка будущего».

Как сообщает пресс-служба комплекса, корпуса детского сада и школы, дома для приемных семей ранее получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Эти документы позволят начать процесс оформления лицензии на ведение образовательной деятельности.

Первым своих воспитанников примет входящий в состав комплекса детский сад. В игровых и спальных комнатах установлена подобранная по возрасту мебель. Во дворе смонтированы уникальные тематические площадки.

Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске официально введен в эксплуатацию.

В помещениях младшей и старшей школы строители также завершили внутреннюю отделку, наводят порядок в учебных классах и спортивных залах, устанавливают необходимое для начала занятий мультимедийное оборудование.

Ранее в здании комплекса были протестированы и испытаны под нагрузкой системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Опробована работа приборов и датчиков оповещения и управления эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации.

– Наш образовательный комплекс построен по уникальному проекту. За два года архитекторам и строителям удалось воплотить в жизнь самые смелые идеи и передовые технические решения. Теперь наша задача – подготовить здание к приему детей и началу занятий, – рассказала президент Благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова.

Официальное открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2020 года. Более 50 педагогов «Точки будущего» уже приступили к работе, составляют учебные планы и рабочие программы. На стадии первой приемной кампании заявления о зачислении в группы и классы подали родители более 350 детей. Это примерно треть от проектной мощности «Точки будущего» (1024 ученика), среди них около 150 детей из приемных семей. Для них рядом с комплексом построены жилые дома, заселение которых также начнется в ближайшее время.

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