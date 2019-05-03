Тимуровцы сегодня

Открытие слёта тимуровских отрядов Иркутской области состоялось на базе отдыха «Юбилейный» под Ангарском в конце апреля. Ребята приехали из Усть-Илимска, Тайшета, Тулуна, Балаганска, Черемхово, посёлков Алзамай, Дундай. Об этом сообщили в министерстве по молодёжной политике региона.

Тимуровские отряды создаются в рамках проекта «Снежный десант РСО», который реализует региональное отделение Российских студенческих отрядов. В феврале этого года школьники вместе со студентами принимали участие в «Снежном десанте»: помогали пенсионерам по хозяйству, убирали снег, проводили творческие мероприятия. Теперь они продолжают это делать на своих территориях уже самостоятельно.

В программе слёта – мастер-классы, где ребятам расскажут о продвижении в социальных сетях, создании видео, фотосъемке, подготовке текстов. Они узнают о всероссийских добровольческих проектах, в которых можно принимать участие, как правильно их готовить и презентовать, как мотивировать и привлекать в свои ряды молодёжь. Вместе с организаторами участники подготовят проект развития тимуровского движения в регионе.

На слёте каждому тимуровскому отряду будут вручены комплекты оборудования для ведения блогов (ноутбуки, фото- и видеоаппаратура). В мае отряды примут участие в конкурсе на лучший видеоблог, лучший фоторепортаж и лучший мем в социальных сетях.

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