Тимуровцы Приангарья

Министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов подвёл итоги акции «Снежный десант», которая прошла в регионе в начале февраля. Он отметил, что в 17 муниципалитетах Приангарья более 250 студентов высших и средних учебных заведений, которые являются бойцами студенческих отрядов, оказали трудовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, пожилым людям, провели тематические встречи с ветеранами движения ВЛКСМ.

Кроме этого, состоялись лыжные переходы, профориентационные встречи с молодёжью, тематические лекции по здоровому образу жизни, экокультуре, культурно-массовые мероприятия.

– Ребята помогли более 150 ветеранам – кололи и пилили дрова, расчищали дворы от снега и выполняли другую тяжёлую работу, – рассказал Александр Попов. – Вместе со студентами трудились 100 подростков из неблагополучных семей, они прекрасно себя проявили, почувствовали радость от того, что помогли пожилым людям.

Министр отметил, что акция проводится в регионе уже третий год, и с каждым годом она расширяет границы.

– В прошлом году «Снежный десант» прошёл в 11 муниципалитетах, в этом году – в 17, стало больше и населённых пунктов, где трудились школьники и студенты (в 2017 году – 39, в 2018 году – 60), количество участников за год увеличилось втрое – до шести тысяч человек. Ребята прекрасно начали Год добровольца, объявленный президентом России Владимиром Путиным, их энтузиазм и искреннее стремление помочь заслуживает уважения, – отметил министр.

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