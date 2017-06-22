Территория благоустройства

Ход реализации приоритетного партийного проекта «Городская среда» обсудили на рабочем совещании депутатов фракции ВПП «Единая Россия» в думе Иркутска. Обсуждение касалось процедуры электронного голосования по формированию перечня общественных территорий в 2017 году, порядка подачи заявок от населения, финансирования проекта.

Как пояснил заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев, этот проект, внедряемый в городскую муниципальную программу по благоустройству, разделён на два этапа. Территории для благоустройства в 2017 году уже выбраны. Депутаты совместно с главами комитетов администрации города должны разработать порядок распределения оставшихся пространств для работы в 2018–2022 годах.

– С 31 марта по 10 апреля нам поступило 34 заявки от жителей. В итоге были выбраны 12 территорий, которые будут благоустраиваться в этом году. Кроме того, по результатам сложившейся экономии появилась возможность добавить в перечень ещё две территории, – сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике, начальник департамента реализации градостроительной политики администрации Иркутска Ольга Иванова. – Интерактивную карту общественных пространств на последующие годы реализации проекта планируется подготовить до 11 июля. Порядок распределения территорий предполагается разработать к сентябрю. В этой работе нам понадобятся рекомендации депутатов.

Депутат Дмитрий Ружников добавил, что внимание также нужно уделить тем участкам, которые невозможно привести в порядок, используя средства городской казны.

– Надо учитывать, что в Иркутске есть земля в федеральной собственности, и мы не имеем права заводить туда деньги из бюджета. Если мы сейчас упустим возможность что-то там сделать, то потом у нас уже не будет шанса проводить работы по благоустройству на территории ИВВАИУ, в Академгородке, в Зелёном. Плюс прибрежные участки, требующие вложения крупных сумм, которыми бюджет не располагает, – отметил он.

По результатам совещания депутатами будут подготовлены предложения для формирования городской программы по благоустройству будущего года.