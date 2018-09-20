Тепло идёт в каждый дом

В Иркутске с 17 сентября начался поэтапный запуск тепла в жилые дома. Централизованное подключение к подаче тепла производится, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд устанавливается ниже плюс восьми градусов.

По всем вопросам о подключении к теплу жителям необходимо обращаться в управляющие компании. Дополнительную информацию можно получить в отделах жилищного хозяйства комитетов по управлению округами администрации города Иркутска по следующим контактным телефонам:

Октябрьский округ: 52-03-17, 52-03-20;

Правобережный округ: 52-03-83, 52-03-84;

Свердловский округ: 52-03-51, 52-03-57;

Ленинский округ: 52-02-15, 52-03-38, 52-03-39;

Западное, Южное, Северное УЖКС: 500-100;

Восточное УЖКС: 235-235.

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