Теории и практике скандинавской ходьбы планируют обучать пожилых людей в Приангарье

Обучать пожилых людей теоретическим и практическим навыкам скандинавской ходьбы в учреждениях социального обслуживания населения будут профессионалы. Соглашение о сотрудничестве заключили министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и Байкальская федерация скандинавской ходьбы.

Распоряжением министерства социального развития Иркутской области 2019 год объявлен Годом активного долголетия в системе социального обслуживания населения Иркутской области. В его рамках 46 учреждений реализуют инновационный проект «Активное долголетие», включающий использование новых методик работы с пожилыми людьми, направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан.

Скандинавской ходьбой занимаются в 21 учреждении социального обслуживания. В 2018 году обучение прошли 418 граждан пожилого возраста и инвалидов. Тренировки проводили специалисты учреждения, а также волонтеры.

Ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» организует обучение персонала учреждений социального обслуживания и будет оказывать содействие в проведении спортивных мероприятий.

Напомним, Байкальская федерация скандинавской ходьбы уже несколько лет подряд проводит в Иркутской области соревнования по этому виду спорта. Большая часть участников – пожилые люди. Так, на Малом Море 9 марта прошёл фестиваль скандинавской ходьбы «Сарминский лёд», собравший 150 участников, старшему из которых 80 лет. Подобные мероприятия проходят и летом.

По инф. Телеинформа

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