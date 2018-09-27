Тем, кто отдал жизнь за Родину

В центре Иркутска открыли памятник и сквер ветеранам–десантникам. Участие в торжественном митинге приняли мэр областного центра Дмитрий Бердников, генерал-майор авиации Александр Барсуков, председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» Вячеслав Лесин. Также в Иркутск на мероприятие прибыли почетные гости: генерал-полковник, Герой Советского Союза, Председатель Всероссийской организации «Союз Десантников России» Валерий Востротин, председатель Союза десантников России Красноярского края Александр Гуляков и председатель ДОСААФ Новосибирской области Виталий Шадрин.

– В Иркутске появилось еще одно знаковое место - монумент и сквер, посвященные памяти ветеранов-десантников. Многие наши земляки служили и служат в рядах ВДВ. Некоторым довелось выполнять боевые задачи на передовых рубежах, в «горячих» точках. Ваша верность воинскому долгу и кодексу чести заслуживает огромного признания и уважения. Когда появилась идея создания памятника, мы, не задумываясь, поддержали эту инициативу, – подчеркнул в приветственном слове Дмитрий Бердников. – Убежден, что такие знаковые точки – не только дань памяти, но и наш общий вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Мемориал ветеранам-десантникам открыт на пересечении бульвара Гагарина и улицы Чкалова. Монумент высотой 2,20 выполнен из бронзы, представляет собой собирательный образ воина-десантника и имеет черты В.Ф. Маргелова, генерала армии, Героя Советского Союза, командующего ВДВ. На прилегающей к памятнику территории проведено благоустройство, установлены лавочки. Участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятнику и высадили ели в сквере.

Приказом командующего ВДВ России мэр города Иркутска Дмитрий Бердников награжден медалью "Генерал армии Маргелов" за существенный вклад в развитие патриотического воспитания молодёжи и поддержку ветеранского движения.

Василий Филиппович Маргелов (27 декабря 1908 (9 января 1909 года по новому стилю) - 4 марта 1990) - советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР. За время службы в ВДВ совершил более 60 прыжков. Последний из них в 65-летнем возрасте. Маргелов В.Ф. считается «отцом ВДВ», благодаря его заслугам воздушно-десантные войска считаются элитой российской армии.

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