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«Театр, на сцену!»
Ольга Соболева   
30 Марта 2018 г.
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Международный день театра Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского отметила открытием выставки театральных работ иркутского фотографа Анатолия Бызова.

В театре каждый ищет и находит своё: одни – вопросы, другие – ответы, кто-то раздумья, а иные – развлечения. Театр милостиво щедр к каждому. Анатолий Бызов, работающий с Иркутским академическим драматическим театром им. Н. П. Охлопкова более четверти века, в этом убежден. С каждой из шестидесяти фоторабот зритель открывает для себя новое впечатление и понимание спектакля.

– Так же как хорошая фотография всегда больше, чем просто изображение людей, предметов, ситуаций, – говорит мастер. – Театральная фотография – это не только и не столько удачно пойманная сценическая картинка. Это спектакль в спектакле. Чтобы снимать спектакль, мне хочется понять замысел режиссера, автора, отношение актёров к материалу. Тогда у меня возникает мой собственный образ, своё видение. И материал притягивает, вызывает личное отношение.

Любители фотографии хорошо помнят большую выставку театральных работ Анатолия Бызова, которая прошла в год 160-летия драмтеатра и провела зрителей через два десятилетия премьер, великолепных актёрских работ, ярких театральных событий. Сегодняшняя выставка приглашает к размышлениям о театре нового времени, о его взаимоотношениях с миром информационного водоворота и жёстких ритмов.

«Последний срок» и «Прощание с Матёрой» по В. Распутину, «Игрок» и «Идиот» по Ф. Достоевскому, «Бег» М. Булгакова, «Макбет» В. Шекспира, «Елизавета Бам» Д. Хармса, «Поминальная молитва» Г. Горина и другие спектакли представлены не в качестве ярких репортажей о впечатляющих постановках. Фотохудожник предлагает образ театра с той силой эмоций, которую испытал сам.

В фотокартине по спектаклю «Макбет», чёткость линий выбранной композиции проявляет в сценографии спектакля фатальную тяжесть пирамиды власти. Для фотоработы по спектаклю «Бег» мастер выбирает общий план погружённой в фиолетовый сумрак сцены, которая освещена только холодным светом одинокой звезды. О героях «Последнего срока» Анатолий Бызов рассказывает так, что зритель почти не замечает цвета фотографий, в них главное – это свет и тьма.

Актёры, сценографы, режиссёры, воплотившие на сцене иркутской драмы спектакли в последние семь лет, – безусловные герои фоторабот Анатолия Бызова. Главным всегда остаётся театр, увиденный чутким сердцем мастера. Театр, который всегда на сцене.

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