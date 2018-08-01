Так держать, ветераны!

С 17 по 25 июля в Иркутске проходила Летняя спартакиада среди ветеранов города. А 27-го были подведены её итоги и лучшие участники получили заслуженные награды. От Совета ветеранов Свердловского округа активное участие приняли ветераны-пенсионеры в самых разных дисциплинах: в теннисе отличились Александр Иванович Шутов и Марат Хамудилович Шаймарданов, в шахматах блеснули: Илья Моисеевич Вайнштейн и Валерий Петрович Русанов, восьмисотметровый кросс отлично одолели Вячеслав Владимирович Шаповалов, Сергей Михайлович Бушин, Георгий Александрович Левашов.

В забеге на сто метров отлично показали себя Лидия Сергеевна Преловская, Рамма Мухтаровна Ивченко, Людмила Валерьевна Фивейская, Сергей Иванович Костровицкий, меткость в дарсте продемонстрировал Геннадий Афанасьевич Мельников.

Точность прицела продемонстрировали в стрельбе из пневматической винтовки Сергей Михайлович Бушин, Лариса Владимировна Сурова, Ирина Алексеевна Капустина, Тамара Георгиевна Пономаренко,

Класс в скандинавской ходьбе показали Тамара Георгиевна Пономаренко, Елена Дмитриевна Кочергина, Вера Алексеевна Середа, Сергей Михайлович Бушин, Нина Анатольевна Савельева.

Места распределились следующим образом: в настольном теннисе второе место занял Александр Иванович Шутов, третье Марат Хамудилович Шаймарданов. Отличились наши ветераны и в других дисциплинах: в шахматах второе место занял Валерий Петрович Русанов , третье место Илья Моисеевич Вайштейн, в спортивном беге на 800 метров первое место завоевал Вячеслав Владимирович Шаповалов, второе место Сергей Михайлович Бушин, третье место Георгий Александрович Левашов.

Отличились в беге на сто метров и женщины: первое место досталось Раме Мухтаровне Ивченко, второе место - Лидии Сергеевне Преловской.

Хорошо показали себя наши немолодые спортсмены и в скандинавской ходьбе:

Нина Анатольевна Савельева заняла первое место, Елена Дмитриевна Кочергина – второе, Сергей Михайлович Бушин занял третье. Второе место в стрельбе из пневматической винтовки досталось Ирине Алексеевне Капустиной.

Всего в спартакиаде от Свердловского округа участвовало 17 ветеранов разного возраста (восемь мужчин и девять женщин). Они получили 13 наград разного достоинства и первое командное место по городу.

Все участники спартакиады получили поощрительные призы от городского Совета ветеранов. На деньги, выделенные в качестве поощрения участникам спартакиады, Свердловским советом ветеранов были приобретены брусничные пироги и организовано чаепитие в помещении Окружного совета ветеранов.

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