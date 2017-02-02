В микрорайоне Березовый Ленинского округа Иркутска первичная организация совета ветеранов по месту жительства с поэтическим названием «Березнячок» работает около года. В обустроенном помещении проводятся спортивные занятия, встречи с ветеранами, творческой интеллигенцией, организован культурный досуг пожилых людей.

Возглавляют актив «Березнячка» Татьяна Ивановна Меньшикова и Людмила Ивановна Перевалова. Район формируется и радушная встреча способствует объединению людей, решению их проблем. Ветераны не чувствуют своего одиночества, раскрываются таланты.

Ветеранской первичке «Березнячок» помогает Ленинский окружной совет ветеранов и фонд Красноштанова. Жизнь бьёт ключом, одно мероприятие сменяется другим.

На днях состоялась презентация книги Николая Волкова «От души и для души». Собралось много поклонников для знакомства с очередным сборником его стихов. Этот энергичный, обаятельный в общении человек является членом клуба « Калина красная».

Сердечно благодарим организаторов этой встречи! Так держать, «Березнячок»!